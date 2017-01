Concurenţă acerbă la specializările medicină dentară şi farmacie

În urmă cu o săptămînă s-a încheiat examenul de admitere la Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universitităţii “Ovidius” Constanţa. Reprezentanţii facultăţii susţin că anul acesta concurenţa a fost mai acerbă decît anul trecut. “La Farmacie, la locurile fără taxă, au fost 14 persoane pe loc, dar şi pe cele cu taxă a fost concurenţă. Am scos în total 100 de locuri la concurs şi a trebuit să suplimentăm şi să înmatriculăm 130 de studenţi. Am mărit numărul de grupe pentru a putea primi cît mai mulţi studenţi. La Medicină Dentară am înmatriculat peste 50 de studenţi şi am făcut aşa deoarece am înţeles că peste hotare, medicina dentară se studiază pe grupe mici, ca să putem pune accentul pe partea practică”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof.univ.dr. Corneliu Amariei. Mai mult decît atît, la Constanţa, există singurul centru social de medicină dentară, care asigură o practică dentară performantă studenţilor. “De trei ani am înfiinţat acest centru social. Mi s-a spus de multe ori că nu avem voie să facem practică în acest centru, numai că de curînd a apărut o lege în care se stipulează că este obligatoriu ca în cadrul facultăţilor să existe aceste centre de stomatologie pentru practica universitară”, a continuat prof.univ. dr. Amariei. Anul acesta a fost pentru prima dată cînd la disciplina tehnică dentară concurenţii s-au prezentat la concurs în număr mare. “S-a înregistrat o creştere spectaculoasă la tehnică dentară. Am dorit iniţial să înmatriculăm 30 de persoane, însă pînă la urmă, vor începe anul I 70 de studenţi. Este o dovadă că absolvenţii au devenit realişti, vor profesii care se caută atît în ţara noastră, cît şi peste hotare şi care asigură o sursă de venit stabilă”, a declarat dr. Amariei.

De asemenea, la disciplina tehnică farmaceutică s-a înregistrat o uşoară creştere faţă de anul trecut. “Din păcate, la specializarea asistenţă dentară nu există prea multe solicitări. Una dintre cauze poate fi faptul că salarizarea acestor asistenţi care lucrează în cabinetele particulare este foarte proastă. Este nevoie de asistenţi dentari şi asistenţi de profilaxie, denumiţi şi igienişti dentari. Noi am depus actele pentru autorizarea acestei specialităţi deoarece în Occident cererea este deosebit de mare, iar noi ne aşteptăm ca peste cîţiva ani să fie la fel şi în România”, a declarat dr. Amariei. Cum locurile scoase la concurs nu au fost ocupate toate, la toamnă se vor mai putea înscrie încă 30 de studenţi care doresc să devină asistenţi de igienă. Pentru studenţii din anul I, dar şi pentru cei din anii mai mari, anul universitar 2007-2008 se anunţă a fi unul prolific, cel puţin din punctul de vedere al practicii, deoarece Facultatea de Stomatologie şi Farmacie a achiziţionat multă aparatură nouă. “Din banii noştri şi din fondurile alocate prin programele naţionale de sănătate am reuşit să cumpărăm aparate pentru obturarea canalelor, pentru stabilirea paralelismului între dinţi, pentru delimitarea biorezonanţei diferitelor materiale asupra organismului uman, aparate de sterilizare, fiziodipense, laser dentar şi spectofotometre. Este cea mai importantă achiziţie a Facultăţii de Medicină Dentară”, a declarat decanul facultăţii. Din această toamnă, studenţii vor avea săli de studiu noi în campusul Universităţii “Ovidius”, încă două corpuri de cămine studenţeşti, laboratoare de informatică, botanică, biochimie, fiziologie.