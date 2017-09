Concurența din farma, tot „bolnavă“?

Consiliul Concurenţei (CC) ar putea investiga iar sectorul de producţie şi comercializare a medicamentelor, un segment predispus neregulilor şi încălcării normelor de concurenţă, a declarat preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu. „Nu am primit sesizări. Lucrăm cu informaţiile strânse de noi în ultimii doi ani în cadrul analizei sectoaiale derulate în această piaţă. S-ar putea să deschidem o altă investigaţie, în perioada următoare. Ceea ce mă bucură este faptul că sistemul care a fost pus la punct de Ministerul Sănătăţii, în acest an, pentru a face faţă penuriei de medicamente, înglobează multe din recomandările noastre. Dacă apar şi indicii de comportamente anticoncurenţiale, dincolo de disfuncţionalităţile legale, vom investiga“, a spus Chirițoiu, citat de news.ro. Ancheta privind piaţa farmaceutică din România, din iunie anul trecut, arăta, printre altele, că „nu toţi producătorii au actualizat preţurile medicamentelor, conform reglementărilor în vigoare; suma minimă încasată în plus, în 2014, se ridică la circa 467 milioane lei“. De asemenea, raportul mai arăta că 57% dintre pacienţi solicită medicamente cu o anumită denumire comercială, ca urmare a recomandării medicului, deşi, în România, prescrierea medicamentelor se realizează pe baza substanţei active şi, doar în situaţii excepţionale, justificate, pe denumirea comercială. În plus, mulți medici recomandau medicamente inovative, fiind influenţaţi de producători, prin activităţi de marketing, promovare şi publicitate (congrese ştiinţifice, întâlniri promoţionale, materiale şi obiecte publicitare, sponsorizări).