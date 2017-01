Concurenţa vedetelor în cursa electorală americană

Candidatul democrat Barack Obama a promis joi seară, glumind, că o va alege pe Oprah Winfrey vicepreşedinte al SUA. Invitat al popularei emisiuni The Late Show with David Letterman, acesta a asigurat că o va alege pe Oprah Winfrey vicepreşedinte şi pe candidatul republican Mitt Romney secretar al bunului gust, un mod de a glumi pe seama stilului rafinat al fostului guvernator de Massachusetts. Favorit al alegerilor primare din Carolina de Sud, ce vor avea loc sîmbătă, cu 13% din opţiunile democraţilor, Obama a mai promis că va numi a zecea lună a anului Barack şi că va pronunţa corect cuvîntul nuclear, un cuvînt cu care are probleme preşedintele Bush.

Alegerea lui Oprah Winfrey nu este totuşi întîmplătoare. Cel mai mare star al televiziunii americane este o admiratoare a lui Barack Obama şi îl susţine public. Regina talk-show-urilor, implicată pentru prima dată într-o campanie pentru prezidenţiale, reprezintă un atu pentru Obama: alegerile sale sînt în general urmate de milioane de telespectatori. Ea l-a însoţit pe senator la mai multe reuniuni electorale, în Iowa şi Carolina de Sud.

Şi cursa pentru învestitura republicană în vederea alegerilor prezidenţiale americane se transformă într-o confruntare Rambo-Walker Poliţist Texan, adică Sylvester Stallone şi Chuck Norris, care îl susţin pe John McCain, respectiv Mike Huckabee. Sylvester Stallone, cunoscut pentru rolurile Rambo şi Rocky, a anunţat joi că îl susţine pe senatorul de Arizona, John McCain, erou al războuiului din Vietnam. ”Îmi place McCain”, a spus actorul. În schimb, de mai multe luni, fostul guvernator de Arkansas Mike Huckabee este susţinut de Chuck Norris, alias Cord Walker, Poliţist Texan, care s-a aflat alături de el la mitinguri electorale. Joi seară, Mike Huckabee s-a distanţat totuşi, cu umor, de Chuck Norris, care a spus recent că la 72 de ani, John McCain este prea bătrîn pentru a fi preşedinte. ”Nu pot fi în dezacord, pentru că am stat alături de el, este un tip care îşi poate pune piciorul pe faţa mea, deci nu pot face nimic”, a spus Huckabee. ”Ei bine, acum că Stallone mă susţine, îl voi pune să se ocupe de Chuck Norris”, a răspuns McCain. Potrivit unui sondaj publicat joi, McCain beneficiază de 22% din intenţiile de vot faţă de 18% pentru Huckabee.