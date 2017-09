Concurenții din Mongol Rally ajung joi la Vama Veche

The Mongol Rally, cel mai mare raliu neconvențional caritabil din lume, în cadrul căruia mai multe echipaje de pe toate continentele străbat în mașini de oraș distanța dintre Londra și Ulan Ude, a ajuns în 2017 la cea de-a 14-a ediție. Pe parcurs, participanții au doar două checkpoint-uri, unul fiind în Praga, capitala Cehiei, iar al doilea în Vama Veche! Astfel, joi, 20 iulie, echipajele se vor întâlni cu localnicii la petrecerea organizată la Sandalandala, pe strada Delfinului. Gazda evenimentului va fi Vlad Grigore, veteranul care a reprezentat România la competiția din 2013.

Până în 2014, cap de linie era capitala Mongoliei, Ulan Bator (de unde și numele cursei), însă, din motive obiective, după ce va trece prin Mongolia caravana Mongol Rally se va îndrepta spre Siberia, sosirea fiind la Ulan Ude (capitala Republicii Autonome Buriatia, aparținând de Federația Rusă), în apropiere de lacul Baikal. Mongol Rally este cel mai mare și mai important raliu caritabil din lume, organizat de britanicii de la „The Adventurist”, și a fost inclus de BBC în Topul 10 al raliurilor internaționale de Enduro, printre competiții celebre ca Raliul Dakar, cursa de 24 de ore de la Le Mans și Indianapolis 500.

Iată, pe scurt, regulile de bază ale acestei inedite competiții:

1. Participanții utilizează o mașină standard de oraș, cu o capacitate cilindrică mică. Anul acesta, capacitatea cilindrică maximă admisă este de 1.200 cmc.

2. Echipajele își stabilesc propriul traseu și sunt responsabile în totalitate de obținerea vizelor necesare tranzitului.

3. Fiecare echipaj donează minimum 1.000 de euro în scopuri caritabile.

4. Checkpoint-urile sunt obligatorii, iar echipajele au posibilitatea de a-și alege traseul dorit până în Siberia.

„Așteptăm circa 350 de echipaje la Sandalandala, cu aproape 700 de participanți. La Mongol Rally nu contează cine ajunge primul la destinație, ci importante sunt experiențele acumulate pe parcurs. Ai nevoie doar de dorința de a vedea lucruri noi și de a dona în scopuri caritabile. Fiecare echipaj strânge bani pentru o cauză caritabilă comună, dar și pentru una sau mai multe cauze individuale, de obicei din țara de origine. Până acum s-au strâns donații de peste 6.000.000 de lire sterline”, a declarat Vlad Grigore. Vineri dimineață, concurenții vor părăsi România.

Anul acesta, România este reprezentată în Mongol Rally de Paul Badea, care strânge fonduri pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor de la Fundația „Prieteni Pentru Tine”. Această fundație susține tinerii care părăsesc centrele de plasament să își găsească un loc în societate.

DESPRE TODAY YOU CAN DO ANYTHING

Today You Can Do Anything reprezintă o comunitate ai cărei membri experimentează activități sportive generatoare de adrenalină, fiind interesați de depășirea limitelor și de ieșirea din zona de confort. Ideea a fost inițiată de Răzvan Stuparu, medic stomatolog, și de către Vlad Grigore, trainer, în octombrie 2012, iar în 2013 cei doi au participat la Mongol Rally cu echipajul Mongolification.

Membrii Today You Can Do Anything participă atât la evenimente extreme, cum ar fi Mongol Rally sau MotoTaxi Junket, cât și la diferite activități outdoor (alergări, trasee pe bicicletă, înot, curse cu obstacole etc.), cu scopul de a se dezvolta personal și de a angrena cât mai multe persoane în astfel de activități. Comunitatea lucrează împreună cu organizații nonprofit, contribuind la eforturile acestora în comunitate și promovând cauzele pentru care acestea militează.