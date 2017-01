Concurent-surpriză în selecţia oficială a Mostrei de la Veneţia

"Sanxia haoren", al regizorului chinez Jia Zhang-Ke, este filmul-surpriză care a intrat în selecţia oficială a Mostrei de la Veneţia, marţi, majorînd la 22 numărul filmelor aflate în cursa pentru Leul de Aur. "Sanxia horen" redă povestea unui sat scufundat pentru ridicarea unui baraj. Jia Zhang-Ke, în vîrstă de 36 de ani, vine pentru a treia oară la Veneţia, unde i-au mai ajuns producţiile "Zhantai", în anul 2000 şi "Shije", în 2004.

În fiecare an, la festivalul de la Veneţia, un film al cărui nume este secret pînă în ultimul moment este inclus în competiţie. Directorul Mostrei, Marco Müller, care a primit echipele filmelor venite de la Beijing vorbind în mandarină, a lăsat să se înţeleagă că va alege un film din China. Numeroase speculaţii au fost făcute în ultimele zile, atît în presa de specialitate, cît şi pe Internet, în legătură cu producţii importante, precum "The Painted Weil", coproducţie chino-americană regizată de John Curran şi în care joacă Naomi Watts şi Anthony Wong sau "The Curse of the Golden Flower" a lui Zhang Yimou, care o are ca protagonistă pe Gong Li.

Mostra de la Veneţia a debutat la 30 august şi se va încheia sîmbătă seara, odată cu decernarea Leului de Aur, primit anul trecut de westernul gay al taiwanezului Ang Lee, "Brokeback Mountain". În timpul festivalului, la Veneţia au loc şi evenimente adiacente. Astfel, două petreceri private, de amploare, în palatele veneţiene, vor avea loc în cursul acestei săptămîni. Vineri, la palatul Grassi, casa de modă Gucci va decerna propriul premiu, "Gucci Group Award", care va fi remis unui cineast în timpul unei petreceri extravagante, la care va lua parte şi preşedintele Bienalei veneţiene, Davide Croff. Pe de altă parte, casa de producţie StudioCanal, care este prezentă cu cinci filme la Veneţia, inclusiv "Coeurs" al lui Alain Resnais, organizează un eveniment în cursul acestei zile, la palatul Papadopoli, în onoarea cineastului american David Lynch, care va primi un Leu de Aur pentru toate filmele sale. Petrecerea va avea loc după proiecţia celui mai recent film al lui Lynch, "Inland Empire", în avanpremieră mondială la Veneţia.