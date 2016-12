Concurs anual de matematică pe internet

Elevii din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal au posibilitatea de a se înscrie, începînd de joi, la concursul anual de matematică Viitori Olimpici, ce se va desfăşura prin intermediul site-ului www.viitoriolimpici.ro. Competiţia are scopul de a pregăti gratuit cît mai mulţi elevi, în vederea participării la olimpiada naţională de matematică. În plus, viitorii olimpici au posibilitatea să se cunoască şi să-si compare performanţele, înainte de începerea olimpiadei naţionale. Site-ul oferă, de asemenea, informaţii utile şi materiale interesante precum articole, profile, sfatul psihologului. Proiectul a fost creat la iniţiativa Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) şi Intuitext, divizia de software educaţional a Softwin. \"Am creat acest proiect din dorinţa de a atrage cît mai mulţi elevi spre olimpiada de matematică şi de a le oferi tuturor copiilor posibilitatea să aprofundeze şi să exerseze gratuit noţiuni matematice ce permit atingerea unor grade ridicate de performanţă\", a declarat profesorul Radu Gologan, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, coordonator al lotului olimpic naţional de matematică. Site-ul www.ViitoriOlimpici.ro se adresează elevilor din clasele IV - XII, fiind disponibil cîte un concurs pentru fiecare an de studiu. Competiţia se desfăşoară pe parcursul a 13 etape on-line (la fiecare două săptămîni) plus o etapă finală, ce va avea loc în cadrul unei tabere organizate în acest sens. În cadrul fiecărei etape vor fi publicate, pentru fiecare clasă, materiale de studiu care tratează teme din programa de olimpiadă, teste de evaluare cu corectare automată de tip grilă, trei probleme deschise pentru fiecare clasă şi o problemă a etapei. Colaborarea SSMR - Intuitext s-a materializat şi în trecut, prin salvarea şi digitizarea întregii colecţii de 114 ani a Gazetei Matematice. Ambele proiecte au ca scop revitalizarea pasiunii elevilor pentru matematică. Intuitext, compania de software educaţional a grupului Softwin, este lider pe piaţa lecţiilor pe calculator din România şi unul dintre cei mai inovatori jucători de pe piaţa mondială de elearning. Materialele educaţionale dezvoltate de Intuitext îmbină într-un mod inovator jocul cu învăţarea, fiind realizate în conformitate cu programa şcolară, dar adaptate la exigenţele noilor generaţii de elevi.