Concurs de design pentru un obiect promoţional

Comitetul European Economic şi Social (EESC) a lansat a doua ediţie a unui concurs în cadrul căruia designerii europeni sunt invitaţi să creeze un produs inovator cu tema \"Solidaritatea între generaţii în contextul îmbătrânirii populaţiei\", care va fi utilizat ca obiect promoţional, informează DAE. Designerii europeni sunt invitaţi să creeze un produs de design inovator, care să conţină logo-ul EESC şi care va fi utilizat ca obiect promoţional al instituţiei, urmând a fi făcut cadou de membrii Comitetului în cadrul vizitelor oficiale sau al altor evenimente. Concursul se adresează studenţilor şi designerilor din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar şi designerilor europeni care locuiesc în afara teritoriului UE, tema competiţiei fiind \"Solidaritatea între generaţii în contextul îmbătrânirii populaţiei\" (Intergenerational solidarity in times of an ageing population). Înregistrarea participanţilor se poate face gratuit în perioada 15 noiembrie 2010 - 30 mai 2011, pe site-ul www.design-competition.eesc.europa.eu. Câştigătorii vor fi anunţaţi în iulie 2011, după ce un juriu alcătuit din experţi va examina proiectele depuse. Prima ediţie a competiţiei, din 2009, a fost câştigată de designerul irlandez James Ennis, care a primit, pentru proiectul său intitulat \"Bee House\", un premiu în valoare de 10.000 de euro.