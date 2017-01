Concurs de limba latină

La sfârşitul acestei săptămâni, Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa găzduieşte a XIX-a ediţie a concursului naţional de limba latină „Certamen Ovidianum Ponticum”, care reprezintă un omagiu adus marelui poet Ovidius. La această ediţie şi-au anunţat participarea 135 de elevi din toată ţara. Ca în fiecare an, concursul se desfăşoară sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sporturilor, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi al Primăriei Constanţa, fiind inclus în programul manifestărilor prilejuite de Zilele Constanţei. Festivitatea de deschidere are loc astăzi, începând cu ora 17.30, la Colegiul de Arte „Regina Maria”. Competiţia se desfăşoară la Liceul Teoretic „George Călinescu”, sâmbătă, începând cu ora 9.00.