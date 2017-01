Concurs de proiecte: 566.000 de lei pentru sănătatea constănțenilor

Și în acest an, Heineken a lansat programul de responsabilitate socială ”Heineken pentru Comunități”, în parteneriat cu Asociația CSR Nest. În acest an, programul este dedicat susținerii și dezvoltării comunității din județul Constanța prin proiecte care au ca scop creșterea gradului educațional în rândul copiilor, tinerilor și adulților prin educație formală și non-formală în privința sănătății și a unui trai sănătos. „Pentru că facem parte din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, ne dorim să contribuim la dezvoltarea lor, pe termen lung, prin investiții în proiecte relevante la nivel local. Succesul de care s-a bucurat programul „Heineken pentru Comunități“ în rândul ONG-urilor și al comunității din Constanța ne-a determinat să îl continuăm și în acest an. Astfel, am lansat cea de-a șasea ediție a programului, ajungând la o investiție locală totală de 566.000 de lei”, explică Adrian Babu, directorul fabricii de bere din Constanța. Anul acesta ONG-urile și instituțiile publice din județul Constanța pot depune spre finanțare, în cadrul unui concurs de proiecte, unul sau mai multe proiecte care se înscriu în direcția strategică a programului din acest an, respectiv creșterea gradului educațional în rândul copiilor, tinerilor și adulților prin educație formală și non-formală în privința sănătății și a unui trai sănătos. În urma evaluării de către reprezentanții „Heineken pentru Comunități“ a aplicațiilor depuse, vor fi desemnați unul sau mai mulți câștigători care vor primi o finanțare în limita a 80.000 lei. Pentru a câștiga, aplicaţiile trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și să se încadreze în direcția strategică stabilită la nivelul județului Constanța. Calendarul de desfășurare a programului poate fi consultat pe website-ul dedicat, www.heineken-pentru-comunitati.ro.

NOUTĂȚI ÎN ACEST AN

Începând din acest an, nu doar ONG-urile pot aplica în cadrul programului, ci și instituțiile publice. Aria de implementare a proiectelor s-a extins la nivel județean, iar aplicanții pot proveni din județul Constanța. Mai mult, se pot depune nu numai proiecte scrise de la zero, ci și proiecte care sunt deja într-o fază avansată de implementare, dar care au nevoie de susținere financiară pentru a deveni sustenabile și care se încadrează în direcția strategică a programului stabilită pentru anul 2016 în județul Constanța. În plus, nu mai există un buget fix al proiectelor finanțate, astfel că aplicantul își va elabora propriul buget în funcție de activități și nevoi, iar perioada de implementare a proiectelor câștigătoare a fost extinsă și se va derula între lunile iulie 2016 - aprilie 2017.