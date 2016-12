Concurs de pupat în fund

În condiţiile în care guvernanţii sunt huiduiţi peste tot pe unde mai încearcă să facă băi de mulţime, în condiţiile în care sindicatele îi atacă pe toate posturile de televiziune şi la mitingurile organizate peste tot în ţară, o parte dintre reprezentanţii puterii încă sunt atât de liniştiţi încât sunt capabili să strige în gura mare că nu vor fi daţi jos decât „la termen”. Unul dintre aceştia este vicepreşedintele PDL Ioan Oltean, care a declarat într-o conferinţă de presă că are garanţia că Emil Boc va rămâne premier până la viitoarele alegeri, din 2012, indiferent dacă va candida sau nu la şefia PDL. „Premierul este, în primul rând, susţinut de partid. Dacă partidul nu îi asigură susţinere, nu poate rămâne pe funcţia respectivă“, a declarat Ioan Oltean, explicând în acest fel că partidul îl va susţine pe Boc până în pânzele albe. În plus, el susţine că partidul nu are motive să îl schimbe pe Emil Boc din funcţia de premier şi că anul acesta Guvernul aşteaptă „primele roade“ ale măsurilor cu caracter economic luate în 2010. Dacă viceliderul PDL se referă la tot mai multe sinucideri, ca urmare a „bunăstării“ pe care o suportă românii, „primele roade“ au început deja să apară chiar în sala de plen a Parlamentului. Dacă la PDL funcţiile se ocupă în funcţie de cât de mult îţi pupi în fund şeful, viceliderul PDL are toate şansele să obţină din nou funcţia de vicepreşedinte pentru care a spus că va candida din nou. Ca dovadă a acestui fapt stau afirmaţiile lui Oltean în care spune că, în opinia sa, premierul Emil Boc, după „câte a făcut“, ar trebui să candideze din nou la şefia partidului. În acelaşi timp, Ioan Oltean a precizat că va susţine la şefia PDL pe cel mai bun candidat. Pe de altă parte, tot el a spus că este posibil ca premierul să nu-şi depună candidatura la şefia PDL. În ceea ce-i priveşte pe udemerişti, Oltean nu i-a „scutit“ nici pe ei de remarcile sale. Pedelistul susţine că declaraţiile senatorului UDMR Gyorgy Frunda referitoare la posibila ieşire de la guvernare a Uniunii sunt probabil o încercare a acestuia de a-şi atrage electoratul de stânga al formaţiunii maghiare. Fără a se putea abţine, Oltean şi-a dat cu părerea şi despre liberali, opinând că liderul liberal Crin Antonescu este „cel ce va îngropa PNL“, iar liberalii care sunt în dezacord cu politica acestuia „au drumul deschis spre PDL“ sau alte formaţiuni. Cu toate acestea, pe zi ce trece, tot mai mulţi membri PDL se dezic de partid. Unul dintre aceştia, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, este de părere că, la nivel local, partidul ar trebui reformat dacă vrea ca, la următoarele alegeri, Clujul „să nu primească un mare şut în fund“. Un alt exemplu îl are ca autor pe candidatul PDL din comuna hunedoreană Baru, unde culoarea de pe insignele cu sigla şcolii s-a transformat din portocaliu în verde-praz.