Concurs de volei pe plajă pentru elevi

Reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa (CPECA), în colaborare cu CVM Tomis Constanţa, au organizat vineri, pe plaja din staţiunea Mamaia, un concurs de volei la care au luat parte elevii constănţeni. Acţiunea face parte din campania naţională „Prea rebel să fii condus” şi vizează prevenirea consumului de stupefiante, „etnobotanice” şi alcool. „Ne dorim să le oferim tinerilor, prin intermediul sportului, o alternativă sănătoasă la consumul de droguri şi alcool. De aceea, cu sprijinul CVM Tomis, am organizat această competiţie sportivă la care s-au înscris zeci de elevi şi studenţi. Vreau să vă mai spun că prin campania „Prea rebel să fii condus”, sub sloganul „Don’t drink and drive” ne propunem să prevenim consumul de droguri, substanţe psihoactive noi denumite generic “etnobotanice” şi alcool, urmărind conştientizarea acestor fenomene şi responsabilizarea şoferilor şi a viitorilor conducători auto”, a declarat Cosmin Guriţă, inspector de specialitate în cadrul CPECA Constanţa. „Sănătatea trebuie întreţinută prin activităţi fizice, dar şi intelectuale. Sportul este o cale de a-ţi întreţine organismul, este o cură şi un mod de viaţă, chiar dacă nu îl practici la un nivel profesionist. Vorbim despre mişcarea de întreţinere. Trebuie să le arătăm tinerilor cât de important este să trăiască sănătos şi să facă mişcare, pentru că sportul înseamnă întreţinerea corpului, dar şi o formă de deconectare”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis Constanţa. În fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se marchează Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului de Droguri.