Concurs în universităţi?

Universităţile din România ar putea scăpa de deficitul de personal. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, în acest an, ar putea fi scoase la concurs posturile didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat. Acest lucru poate deveni realitate, numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012. Iniţiatorii proiectului precizează că actul normativ nu are impact macro-economic, întrucât Ministerul Educaţiei asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limba de predare, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale.