Dorinţa omului de a zbura a rămas la fel de mare, chiar şi în plină epocă a Boeingului. Un concurs inedit desfăşurat an de an la Worthing, în Marea Britanie demonstrează acest lucru. Britanici, dar şi mulţi turişti străini, toţi cu un evident simţ al umorului, s-au reunit sâmbătă şi duminică, la Worthing, în încercarea de a învinge legea gravitaţiei şi propriile limite. Pentru a participa la concursul International Worthing Birdman, amatorii trebuie să îndeplinească unele condiţii: să aibă peste 16 ani şi să folosească în competiţie aripi care să depăşească 15 centimetri. În plus, să ştie să înoate. Participanţii trebuie, de asemenea, să se costumeze ca de carnaval. Aceştia îşi demonstrează talentul de zburători sărind de pe un ponton înalt şi apoi plonjând, inevitabil, în mare.

Concursul nu este singular în Marea Britanie şi îşi are originile în anul 1974, când Aviaţia regală (Royal Air Force) a organizat prima ediţie. A fost anunţat un premiu de 3.000 de lire sterline oferit aceluia care reuşea să zboare pe o distanţă de 50 m în urma lansării de pe cea mai înaltă stâncă de pe malul râului Bognor. Provocarea consta în faptul că zburătorul\' trebuia să decoleze la bordul unui aparat de zbor confecţionat manual, chiar de el. Un amănunt important este acela că aparatul nu trebuia să fie motorizat. Concursul a atras la prima ediţie mulţi temerari, care, deşi nu au obţinut rezultate spectaculoase, au dat dovadă de imaginaţie demnă de cartea recordurilor în privinţa construirii de aparate de zbor. Oameni-păsări, transformaţi în cai zburători, elefanţi, biciclete înaripate, şi lista ar putea continua, au sfârşit călătoria în apă. În prezent, la stânca Bognor dar şi la Worthing sosesc concurenţi din multe ţări ale lumii, pentru a-şi etala construcţiile mai degrabă decât pentru zborul propriu-zis. Regulile au rămas neschimbate. Performanţele atinse sunt motivate de premiul care a urcat, acum, la 30.000 de lire sterline, bani gheaţă. Cea mai lungă distanţă parcursă a fost de o sută metri.