Concurs naţional de skandenberg la Constanţa

Sâmbătă, în incinta Hypermarketului Tom, a avut loc un concurs naţional de skandenberg, Cupa Carrefour 2013, ediţia întâi, competiţie organizată de Tom, Carrefour şi Asociaţia Sportivă “Omul de Fier”, condusă de Alex Arginteanu, cunoscut practicant de strongman. Pe listele de concurs s-au înscris peste 60 de participanţi, din judeţul Constanţa, dar şi din Bucureşti, Cîmpina sau Lehliu.

Iată primii clasaţi la cele trei categorii de braţ drept - sub 75 kg: 1. Alexandru Cucli (Constanţa); 2. Gabriel Ban (Medgidia); 3. Marian Frunză (Nicolae Bălcescu, Constanţa); sub 90 kg: 1. Alin Sandu (Lehliu-Gară, judeţul Ialomiţa); 2. Denis Ionescu (Constanţa); 3. Bogdan Stoica (Cîmpina); peste 90 kg: 1. Sabin Bădulescu (Bucureşti); 2. Constantin Mihai (Bucureşti); 3. Alin Hasiuc (Constanţa). La cele două categorii open a câştigat Bădulescu, urmat de Stoica şi de Daniel Andronache (Bucureşti) la braţ stâng, respectiv de Sandu şi de Mihai la braţ drept. Au arbitrat constănţenii Tiberiu Mihalcea, Deniz Ibram şi Bogdan Purnavel. Premiile pentru sportivii care au urcat pe podium au constat în bani, cupe, medalii şi suplimente nutritive.

„Toţi participanţii au fost foarte mulţumiţi de organizare şi ne-au felicitat pentru iniţiativa de a organiza această competiţie de skandenberg. Eu vin din strongman, dar, aşa cum am promis, Asociaţia Sportivă “Omul de Fier” se va ocupa şi de alte sporturi de forţă, cum ar fi skandenberg, powerlifting sau culturism”, a declarat Alex Arginteanu. „Competiţia a fost de un nivel ridicat şi am avut concurenţi bine pregătiţi. Au fost meciuri de mare intensitate şi consider că a fost un concurs foarte reuşit”, a spus Tiberiu Mihalcea, arbitru internaţional şi antrenor al echipei constănţene de skandenberg.