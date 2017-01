Concurs pe teme ştiinţifice organizat de Alan Alda

Cunoscutul actor Alan Alda, care are şi o slujbă part-time ca profesor, are o nouă întrebare pentru cercetători: ”Cum explicaţi culoarea unui băieţel de 11 ani?”. Starul de televiziune şi film, cunoscut pentru rolul său din serialul TV din anii ’70 ”MASH”, adresează această întrebare în cadrul celei de-a treia competiţii Flame Challenge. Alan Alda a participat la organizarea concursului internaţional ca parte a activităţii sale în cadrul Centrului pentru Ştiinţe din cadrul Universităţii Stony Brook. Universitatea cu sediul în Long Island, statul New York, a creat centrul în onoarea celebrului actor, la începutul acestui an, iar obiectivul activităţii sale este de a angaja cercetători din diverse domenii pentru a explica o serie de concepte complexe în cele mai simple moduri.

Întrebarea din acest an a fost selectată de Alan Alda după ce a primit aproximativ 800 de întrebări sugerate de copii. Actorul a precizat că multe întrebări s-au axat pe subiecte despre lumină şi culoare, între care clasica întrebare din copilărie: ”De ce este cerul albastru?”. ”Îi admir pe cercetătorii care pot da explicaţii clare pentru aceste întrebări şi îi admir pe copiii care îi solicită pe cercetători”, a spus Alan Alda, care a început concursul în 2011 cu întrebarea: ”Ce este flacăra?”, iar anul trecut a lansat întrebarea: ”Ce este timpul?” ”Dorim ca cercetătorii să se gândească la cum pot răspunde la întrebări din propriul lor domeniu, de la biologie la fizică, antropologie sau psighologie”, a afirmat Elizabeth Bass, director al Centrului pentru Ştiinţe. Răspunsul poate fi explicat dintr-o varietate de perspective ştiinţifice, între care fizica, chimia sau psihologia.

Cercetătorii au termen-limită 1 martie 2014 pentru a depune răspunsurile, care vor fi evaluate de copii cu vârsta de 11 ani, pe site-ul concursului Flame Challenge. Anul trecut, 20.000 de elevi din întreaga lume au fost examinatori. Doi câştigători vor primi ca premiu o călătorie la New York, unde se vor întâlni cu Alan Alda şi vor fi primiţi la Festivalul Internaţional de Ştiinţă.