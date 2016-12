Concurs pentru cel mai bun ambalaj de prezervative

Un joben, un tunel feroviar şi o gură de canal fac parte dintre desenele sugestive prezentate în cadrul concursului pentru desemnarea celui mai bun ambalaj pentru prezervative, organizat în această perioadă a anului la New York. Municipalitatea a primit 600 de propuneri de la startul competiţiei, în decembrie 2009, pentru alegerea ambalajului câştigător care “să sesizeze identitatea oraşului, incitându-i în acelaşi timp pe oameni să se protejeze”. Printre cele cinci desene reţinute pentru finală pot fi văzute o garnitură de metrou dispărând într-un tunel, simbolul poziţiei “în funcţiune” la computere, dar şi un cerc înconjurat de bule multicolore în care poate fi citit mesajul “Să protejăm împreună New York-ul”. Publicul poate să voteze până pe 28 februarie logo-ul preferat pe pagina Facebook a acestui concurs, la adresa următoare: http://www.nyc.gov/htlm/doh/htlm/condoms/condoms.shtml. Câştigătorul îşi va putea vedea desenul ornând milioanele de ambalaje de prezervative distribuite gratuit de municipalitate în baruri, clinici medicale sau în sălile de sport din New York. Începând de vineri, ilustraţia de pe această pagină internet poate fi vizualizată în staţiile şi în pasajele metroului new-yorkez.