Concurs pentru ocuparea de posturi de interpreţi de limba română în cadrul instituţiilor europene

Ministerul Afacerilor Externe încurajează cetăţenii români care doresc o carieră de funcţionar în cadrul instituţiilor europene să se înscrie la concursul lansat de Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) pentru ocuparea de posturi de interpreţi de limba română (gradul AD5 şi AD7). Termenul limită pentru transmiterea aplicaţiilor este 19 august 2010.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) Pregătire profesională completă de interpret de conferinţă absolvită prin diplomă, la nivel universitar, de cel puţin patru ani sau (b) Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puţin trei ani, absolvite cu diplomă şi formare profesională de interpret de conferinţă absolvită printr-un certificat sau o adeverinţă sau (c) Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puţin trei ani, absolvite cu diplomă şi un an de experienţă profesională în calitate de interpret de conferinţă, dovedită în mod corespunzător pe bază de documente care sa indice clar numărul de zile lucrate ca interpret de conferinţă.

În cazul gradului AD 5 nu este necesară experienţa profesională, cu excepţia candidaţilor care îndeplinesc condiţia de la litera (c). Această experienţă se calculează de la data obţinerii primei diplome de studii superioare de cel puţin trei ani. În cazul gradului AD 7 este necesară o experienţă profesională de minimum patru ani în conformitate cu nivelul studiilor absolvite, experienţă acumulată de la data obţinerii primei diplome universitare. Această experienţă profesională trebuie să includă cel puţin 100 de zile de activitate de interpret de conferinţă, calculată de la data la care sunt îndeplinite oricare dintre condiţiile prevăzute mai sus (literele a, b sau c). Formarea profesională ca interpret de conferinţă absolvită printr-o diplomă ori adeverinţă sau experienţa profesională dovedită în mod corespunzător de un an în calitate de interpret de conferinţă (criterii care fac parte din condiţiile de admitere menţionate mai sus) nu va fi luată în considerare în calculul acestor patru ani.

Pentru mai multe detalii, candidaţii pot consulta informaţiile oferite de EPSO la următoarele adrese: web http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index_en.htm. sau http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm.