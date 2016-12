Concurs pentru şefia DGA Constanţa

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) va organiza pe 10 mai un examen pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului Teritorial Constanţa, structură condusă în prezent de un interimar. Cei care vor să ia parte la examen trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea necesară exercitării funcţiei sau în domeniul „Management”, să aibă trei ani vechime în specialitatea structurii şi doi ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, să deţină cel puţin gradul de subcomisar de poliţie şi, nu în ultimul rând, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau în curs de urmărire penală. Candidaţii mai trebuie să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical, să fi obţinut în ultimii doi ani calificativul „foarte bun” la evaluarea profesională şi să deţină autorizaţii de acces la informaţiile clasificate. Cererile de înscriere, însoţite de CV-uri şi de copii ale diplomelor şi certificatelor necesare, vor fi adresate directorului general al DGA şi vor fi depuse la Serviciul de Resurse Umane din cadrul instituţiei, până pe data de 20 aprilie. Concursul pentru funcţie va consta într-un interviu pe subiecte profesionale, aprecierea rezultatelor finale urmând să se realizeze cu note de la 1 la 10. „Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului. Notele nu pot fi contestate”, se arată într-un comunicat de presă remis de DGA.