Concurs regional de Freestyle-Kickboxing

Federaţia Română de Freestyle-Kickboxing a ales Sala Sporturilor din Ovidiu pentru a organiza primul concurs oficial din anul 2015. Competiția, denumită Concursul Regional FRFK pentru judeţele Constanţa, Brăila şi Tulcea, este programată sâmbătă, cu începere de la ora 12.00, fiind organizată de Clubul Sportiv Columna Kickboxing Constanţa, sub egida Federaţiei Române de Freestyle-Kickboxing. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Primăria Ovidiu, cuprinde trei secțiuni de concurs: freestyle light-contact, freestyle kick-light şi K1 rules, atât la feminin, cât şi la masculin. Intrarea spectatorilor va fi liberă.

Competiția a fost prefațată, ieri, de o conferință de presă desfășurată chiar la sediul Consiliului Local din Ovidiu. „Suntem foarte încântați că desfășurăm acest concurs regional la noi, într-o sală nouă, aș putea spune, în care s-au investit foarte mulți bani. Sperăm să continuăm colaborarea cu federația și ca pe viitor să putem organiza și un campionat național în această sală”, a declarat Radu Florin Dan, reprezentant al Clubului Sportiv Orășenesc din Ovidiu. „Nu întâmplător am ales orașul Ovidiu, pentru că aici am găsit o deschidere foarte mare pentru sport, am găsit mult sprijin pentru a organiza această competiție. Vor participa sportivi din trei județe, dar avem și invitați de la București. Suntem în discuții avansate cu Primăria din Ovidiu pentru a organiza aici Campionatul Național de K1”, a spus Mihai Isop, director general în divizia profesionişti a Federaţiei Române de Freestyle-Kickboxing și director zonal în divizia amatori a FRFK, care a precizat că până în prezent s-au înscris pe listele de concurs 146 de sportivi, de la 11 cluburi. „Noi avem mulți sportivi începători, care se antrenează de numai patru luni, iar această competiție reprezintă pentru noi un bun prilej de a acumula experiență pentru viitor. Ne va ajuta să creștem în valoare, mai ales că pentru majoritatea sportivilor noștri va fi primul concurs din carieră”, a precizat Alexandru Călin, instructor la AS Victoria Cumpăna.

Printre cluburile care vor participa la competiție se numără Columna Kickboxing Constanţa, Sakura Constanța, Juniorii Tuzla, Kempo Năvodari, Axiopolis Cernavodă, Victoria Cumpăna şi Criss-Ryu Brăila. Mihai Isop a precizat că vârsta sportivilor este cuprinsă între 4 și 41 de ani, iar gala va cuprinde și câteva meciuri demonstrative.