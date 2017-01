Concursul AI-MAS Winter Olympics, câştigat de studenţii de la “Ovidius”

Două echipe de la Facultatea de Matematică-Informatică a Universităţii Ovidius sunt laureate ale unui concurs internaţional. Masteranzii Mihai Polceanu (22 de ani) şi Alex Dincă (23 de ani) lucrează în echipă cu bobocii Adrian Şeitan (20 de ani) şi Aniela Popescu (20 de ani), sub coordonarea profesorului Dorin Mircea Popovici (43 de ani). Concursul AI-MAS Winter Olympics a fost organizat recent de Politehnica din Bucureşti şi se află la a doua ediţie. Anul trecut, competiţia s-a desfăşurat doar la nivel naţional, iar echipa de la malul mării s-a clasat a doua. Performanţa a fost repetată în acest an, când competiţia a devenit internaţională, cu participarea a 180 de echipe. Printre cele 8 finaliste s-au numărat şi ambele echipe ale Universităţii Ovidius: Master Of Puppets (Mihai Polceanu şi Alex Dincă, masteranzi în anul întâi) şi Owls (bobocii Adrian Şeitan şi Aniela Popescu). Seniorii au ieşit pe locul 2, după Serbia, bobocii - pe locul 5. „Sunt mândru de ei pentru că au dus o luptă printre cei mai buni\", s-a lăudat coordonatorul lor, profesorul de informatică Dorin Mircea Popovici. „Am vrut să ne întrecem pe noi şi cred că am reuşit\", au adăugat studenţii constănţeni. Competiţia virtuală constă într-un joc de strategie, în care doi jucători sunt poziţionaţi pe o hartă. Fiecare dintre ei controlează trei personaje cu ajutorul cărora acumulează puncte. Mişcările sunt la ca şah, însă timpii de reacţie pentru fiecare jucător în parte sunt de două-trei secunde pe tură. În joc sunt acţiuni de mişcare, de ridicare, de coborâre şi de scanare a terenului pentru a afla informaţii despre posibilele resurse care ar putea fi acolo. „Folosind aceste resurse, noi trebuie să creăm obiecte şi să aducem puncte. Cine are cel mai mare punctaj câştigă, dar pentru a face asta trebuie să venim cu cele mai bune soluţii\", spune Mihai Polceanu. Şi pentru că ar fi mult prea uşor pentru competitori să găsească cele mai bune soluţii în timpi record, organizatorii competiţiei au restricţionat tipul de personaj, de teren, energia şi creditul disponibile.