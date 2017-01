Concursul „Black Sea Contest“, la prima ediţie

La Cercul Militar Constanţa se va desfăşura, duminică, de la ora 14.00, prima ediţie a concursului de cultură urbană „Black Sea Contest“, manifestare care se adresează copiilor sub 14 ani. Vor avea loc competiţii de hip-hop combinate cu breakdance şi un concurs de graffiti. Concurenţii sînt elevi ai şcolilor nr. 33, 37, 40, 18. Din juriu face parte inspectorul şcolar de specialitate din domeniul artei Dorina Ivanciu, coregrafii Monica Tache (Shorty) şi Sever Vuap (Dino Dance) alături de webdesignerul şi graficianul Dan Mihai Lupescu (Dice). Pe lîngă concursul individual de dans, vor evolua şi grupurile „New Force of Dance“, „Hall of Fame“, „Pichachu“ şi „Little dancers“.

Concursul de graffiti se va întinde pe toată perioada secţiunii de hip–hop, pentru a le da timp concurenţilor să îşi demonstreze măiestria în faţa spectatorilor. Tema este la alegere, dar concurenţii trebuie să deseneze altceva faţă de lucrarea prezentată pentru preselecţie.

Evenimentul este organizat de şcoala de dans „New Force of Dance“ (NFD). Sub conducerea soţilor Cristian şi Mihaela Patachia, copiii de la NFD au cîştigat, în acest an, locul al III-lea la Concursul Naţional „Nymphea Dance“ de la Oradea şi au fost vicecampioni naţionali în 2006, la concursul „Fantastik Dance“ de la Brăila. Au susţinut reprezentaţii în staţiunea Mamaia, în cadrul programului de spectacole estivale pentru turişti, oferite de Primăria Municipiului Constanţa, în 2007 şi 2008. Au fost, de asemenea o parte importantă a emisiunii „Bărcuţa cu Poveşti la Aqua Magic“ de la TV Neptun, luînd parte la aventurile piratului Tricotello şi ale Asociaţiei Naţionale a Piraţilor Artişti, timp de zece episoade. În acest an, copiii de la NFD au fost nominalizaţi la Festivalul Anapie din Italia, iar acum, şcoala de dans organizează primul concurs pentru copii sub 14 ani.

Intrarea spectatorilor la concursul de cultură urbană „Black Sea Contest“ se face pe bază de bilete, costul unui tichet fiind de 12 lei.