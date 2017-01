Concursul de directori de școli. Emoțiile continuă cu alte două probe

Candidaţii ale căror dosare au fost validate pentru concursul de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat au avut emoții, deoarece s-au confruntat miercuri, 12 octombrie, cu una dintre cele mai dificile probe: cea scrisă. Concursul s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța, constând în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Potrivit reprezentanților ISJ Constanța, cei peste 200 de candidaţi află în aceeași zi rezultatele concursului, ele urmând să fie afișate la centrul de examinare. Rezultatele probei scrise nu se contestă. ”Subiectele au fost gândite rezonabil. Asta înseamnă că și rezultatele ar trebui să fie pe măsură”, a declarat unul din candidați, prof. Constantin Pătrană, în prezent director la Liceul ”Lazăr Edeleanu” din Năvodari. Altor candidați însă subiectele li s-au părut dificile. ”A fost foarte greu. Ni s-a dat foarte puțin din ce am învățat”, a precizat prof. Mihaela Vișan.

PROBE OBLIGATORII

Ulterior, în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației. Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.