Concursul dedicat poetului Ovidius şi-a desemnat câştigătorii

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a fost, ieri, gazda festivităţii de premiere a câştigătorilor concursului şcolar de limbă latină „Certamen Ovidianum Ponticum” (Întrecerea ovidienilor la Pontul Euxin), dedicat poetului Ovidius. Organizat pentru prima dată în 1993, concursul se desfăşoară în fiecare an la Constanţa, participanţii fiind elevi de liceu din mai multe judeţe ale ţării. Concursul s-a desfăşurat de-a lungul zilelor de vineri şi sâmbătă, când cei înscrişi au prezentat un eseu şi un fragment tradus din opera lui Ovidius. „Anul acesta au participat 101 elevi din toată ţara. Lucrările dau dovada interesului faţă de limbile clasice, atât din partea profesorilor, cât şi din cea a elevilor, dovadă a entuziasmului, a pasiunii în aceste vremuri de restrişte, nu numai pentru studiile clasice, ci pentru cultură, în general”, a declarat preşedintele executiv al concursului, Florentina Nicolae. Organizatorii au acordat premiile şi menţiunile pe fiecare clasă de liceu în parte, iar câştigătorii au fost desemnaţi în funcţie de punctajul obţinut. „Mă voi pregăti şi în anii următori pentru a obţine rezultate deosebite. A fost prima oară când am participat, a fost un rezultat neaşteptat. Am muncit câteva săptămâni bune, dar a meritat”, a declarat câştigătoarea premiului al doilea desemnat pentru clasa a IX-a, Ioana Costea, din Constanţa. Tot la evenimentul de ieri au fost anunţaţi şi cei şase elevi nominalizaţi să participe, anul viitor, la concursul similar de la Sulmona (Italia), oraşul natal al lui Ovidius.