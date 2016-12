Concursul european pentru tinerii traducători

Elevii din 33 licee din România participă, astăzi, la cea de-a VI-a ediţie a Concursului european pentru tinerii traducători „Juvenes Translatores”, a anunţat Reprezentanţa Comsiei Europene. Concursul are loc simultan în cele 746 de şcoli selectate din UE, precum şi în unităţi de învăţământ din Noua Caledonie şi Insulele Cayman. La concurs pot participa între doi şi cinci elevi din fiecare şcoală, născuţi în anul 1995 (peste 3.000 de elevi în total). Competiţia începe la ora 11.00, ora României, elevii având la dispoziţie două ore pentru a traduce un text de o pagină, bazat, la alegere, pe oricare dintre cele 506 combinaţii posibile de limbi din cele 23 limbi oficiale ale UE. În acest an, tema textelor va fi solidaritatea dintre generaţii, pentru a marca Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. Textele vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene şi va selectat câte un câştigător pentru fiecare stat membru. Câştigătorii vor fi anunţaţi la începutul lunii februarie 2013 şi vor fi invitaţi la Bruxelles pentru a-şi primi premiile în luna aprilie. (A.J.)