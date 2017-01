Concursul Eurovision 2015 va avea loc la Viena pe 23 mai

Oraşul Viena a fost ales de televiziunea publică austriacă ORF pentru a găzdui ediţia de anul viitor a concursului Eurovision, care va avea loc la Wiener Stadthalle pe 23 mai 2015. Capitala austriacă a concurat pentru a deveni gazda evenimentului cu oraşele Graz şi Innsbruck. Graţie Conchitei Wurst, travestitul cu barbă care a făcut senzaţie câştigând concursul Eurovision din acest an cu piesa "Rise like a Phoenix", Austria a obţinut dreptul de a organiza evenimentul de anul următor. Finala celei de-a 60-a ediţii a concursului Eurovision va avea loc sâmbătă 23 mai, în timp ce semifinalele vor avea loc marţi, 19 mai, respectiv joi, 21 mai. Wiener Stadthalle, inaugurată în 1958, este una dintre principalele săli de concerte din Viena şi poate să primească până la 16.000 de spectatori. În acest an, Paula Seling şi Ovi, reprezentanţii României la Eurovision 2014, s-au situat, cu piesa "Miracle", pe locul al 12-lea în finala care a avut loc în luna mai, la Copenhaga, Danemarca. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 58 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: Abba, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan.