Concursul internaţional „The Best Bridge Team”, ediţia 2008

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) organizează, astăzi şi mîine, concursul internaţional „The Best Bridge Team” („Cea mai bună echipă de cart”). Anul acesta, la cea de-a treia ediţie a acestui concurs, participă echipe aparţinînd Academiei Navale din Warsash - Marea Britanie (Warsash Maritime Academy - Southampton Solent University), Academiei Navale din Varna - Bulgaria („Nicola Y. Vaptsarov” Naval Academy) şi Universităţii de Marină din Istanbul (Istanbul Technical University - Maritime Faculty), Academia Navală din Odessa - Ucraina (Odessa National Maritime Academy), Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” - Constanţa şi UMC. Universităţile participante fac parte din International Association of Maritime Universities (IAMU), organizaţie consultativă a IMO (International Maritime Organization) şi care cuprinde cele mai importante universităţi de marină din lume. Modul în care se derulează acest eveniment reprezintă o premieră la nivel mondial, studenţii formînd echipaje mixte, multinaţionale, aşa cum există şi în realitate la bordul navelor maritime. Participanţii la această competiţie trebuie să-şi demonstreze abilităţile profesionale pe parcursul unui cart de navigaţie, derulat în condiţii de simulare pe durata a trei ore. Pentru acest an, scenariul care va fi rulat pe Simulatorul Complex de Navigaţie al UMC, va impune concurenţilor să efectueze un voiaj între două porturi japoneze (Matsuyama Ko şi ANAI KO) implicînd tranzitarea zonei IYO NADA (Bungosuido) din arhipeleagul japonez. Nava pe care o au de condus aceşti tineri, viitori ofiţeri de punte, este o navă de dimensiuni mari, specializată în transportul gazelor lichefiate (LPG Carrier). Concursul va demonstra în ce măsură, studenţii acestor şase universităţi de marină, punînd în valoare cunoştinţele teoretice şi practice deja acumulate, vor reuşi să tranziteze cu succes această zonă dificilă, de-a lungul rutei existînd multe pericole de navigaţie. Indiferent de rezultatul final al concursului, trebuie evidenţiat curajul şi determinarea studenţilor de a se angaja la o astfel de încercare, care datorită utilizării tehologiilor de ultimă generaţie în materie de simulare maritimă, transpune activitatea lor într-un cart de navigaţie foarte asemănător cu realitatea. Concursul va începe pe 11 iulie, cu formarea echipajelor, sesiunea de antrenament şi testul teoretic şi va continua ziua următoare cu executarea voiajului propriu-zis, în condiţii de simulare. Prezentarea rezultatelor finale după cele două zile de concurs şi festivitatea de premiere vor avea loc sîmbătă, 12 iulie, orele 14.00, la sediul UMC.