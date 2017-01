Concursul Judeţean de TIC, la Colegiul Eminescu

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (CNME) din Constanţa a înmînat diplome şi premii pentru concursul judeţean de TIC, \"Ziua îndrăgostiţilor\", cu ocazia zilelor \"Valentines Day\" şi \"Dragobete\". Concursul a constat în realizarea unei aplicaţii media în prezentare Power Point, animaţii, filme (Flash, Movie Maker, etc.) şi grafică computerizată pe aceeaşi temă (Photoshop, Corel Draw, etc.). Elevii au întocmit proiectele pînă pe 10 februarie a.c. şi le-au trimis pe e-mailul colegilui, prin poştă sau pe e-mailul prof. Margareta Drăguţ, coordonatoarea proiectului. Au participat elevi din clasele IX-XII de la CNME, Colegiul Naţional \"Mircea cel Bătrîn\", Liceul teoretic \"Nicolae Bălcescu\", Liceul teoretic \"Callatis\", Colegiul Naţional \"Traian\", Liceul teoretic \"Decebal\", Colegiul Naţional \"Ovidius\", Grup Şcolar \"Virgil Madgearu\", Grup Şcolar Telecomunicaţii etc. „Printre criteriile de selecţie, enumerăm: softul utilizat, calitatea imaginilor şi prelucrarea acestora, originalitatea, conţinutul tematic şi fondul muzical adecvat. S-au înregistrat 118 aplicaţii media şi 48 imagini cu grafică computerizată. Sponsorii principali au fost \"1A\" şi CNME, iar premiile, care se ridică la suma de 10 milioane de lei, au constat în sisteme audio, imprimante, camere web, stick-uri, mape CD-uri, cărţi, etc.”, a declarat coordonatoarea proiectului, prof. Margareta Drăguţ.