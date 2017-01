Pentru a doua oară consecutiv, Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică (CREE) Constanţa, cu sediul la Liceul Teoretic „Ovidius” găzduieşte, în perioada 23 - 25 mai 2008, faza finală a celei de-a VII-a ediţii a Concursului Naţional „Cele Mai Bune Lecţii de Economie”. Concursul - organizat pe baza unui grant obţinut în Alumni Project, program internaţional derulat de National Council on Economic Education (NCEE) din SUA - se adresează cadrelor didactice, în special celor care predau disciplina opţională Educaţie Economică (pe baza programelor elaborate de CREE şi aprobate de Ministerul Educaţiei), absolvenţi ai programelor de formare oferite de CREE. „În judeţul nostru, CREE Constanţa a organizat, pînă în prezent, 11 cursuri de formare pentru învăţători, institutori, profesori de gimnaziu şi liceu. Dintre absolvenţii acestor programe de formare, treisprezece au fost premiaţi în ediţiile anterioare ale concursului Cele Mai Bune Lecţii de Economie, iar în acest an cinci dintre finalişti sînt din judeţul nostru”, a declarat Victor Mihalaşcu, directorul CREE Constanţa. Participarea la concurs presupune elaborarea unei lecţii de Educaţie Economică, folosind metode interactive, centrate pe elev, urmărind formarea modului economic de gîndire al elevilor, a deprinderilor şi abilităţilor necesare exercitării eficiente a rolurilor specifice economiei de piaţă - consumator, producător, investitor, etc. „În organizarea fazei finale am fost sprijiniţi atît de autorităţile locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport Constanţa, agenţi economici, cît şi de colegi profesori şi elevi. Acest fapt demonstrează interesul acordat programelor de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice, deoarece concursul este o continuare firească a programelor de formare oferite CREE şi centrele sale locale” a mai declarat directorul CREE Constanţa. Concursul naţional „Cele Mai Bune Lecţii de Economie” a fost iniţiat în anul 2002 de CREE, cu finanţări oferite de NCEE, pe baza granturilor acordate de Departamentul pentru Educaţie al SUA. Fazele preliminare ale concursului au fost organizate de cele opt centre locale ale CREE, iar evaluarea lucrărilor selecţionate a fost realizată de un juriu format din membri ai CREE şi cadre didactice de la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, în baza colaborării dintre CREE şi Departamentul pentru Perfecţionarea Personalului Didactic al ASE. Finaliştii concursului din acest an sînt cadre didactice din 11 judeţe.