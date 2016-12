Concursul prezidenţial de căpăceli politice

În plin avânt revoluţionar, domnul Moraru, de la postul de televiziune B1, a comis un nou gest civic de o înaltă mândrie patriotică. Cu mijloacele propagandistice de care dispune, a încercat să-l reanimeze pe preşedintele Traian Băsescu. Acesta era intrat, de multă vreme, într-un con de umbră şi, fapt demn de reţinut, tăvălit prin ciulinii cu care protestatarii din provincie au invadat Bucureştiul. De câte ori domnul Băsescu se conservă într-o simplă mască prezidenţială, luând poziţia mortului în păpuşoi, în ţară, după cum am constatat cu toţii, e linişte deplină. Uneori, până nu se destramă acest miraj, chiar armonie! De când s-au înmulţit mitingurile de protest la adresa Puterii, cu nominalizări clare, inclusiv în privinţa preşedintelui, Traian Băsescu stă mai mult cu capul băgat la cutie şi cu ciocul mic. Desigur, preşedintele nostru jucător nu este învăţat cu ciocul mic. Oricum, faţă de primul său mandat petrecut la Cotroceni, am asistat, în ce priveşte prestaţia sa pe scena politică, la numeroase schimbări spectaculoase. De pildă, eu, ca simplu cetăţean, sunt fascinat de noul său cioc, unul mult mai mic faţă de cel cu care a venit din opoziţie. Totuşi, din când în când, practic, când spiritele se mai potolesc, preşedintele nostru jucător simte nevoia să scoată capul afară şi să facă o mică, scuzaţi cacofonia, caterincă. Când începe să horcăie, pe motiv că vrea să tragă din nou naţiunea în piept, îi sare în ajutor Radu Moraru. Îl apucă bine de braţe pe preşedinte, pentru că şuviţa sa stabilizatoare a dispărut, şi-l trage afară, aşezându-l cu grijă pe scaunul din studioul de televiziune rezervat şefului de stat. În momentele sale de tandreţe decisivă, Radu Moraru îl şterge de praf, palpându-i cu grijă umerii. Reîntors la viaţă, preşedintele reacţionează conform metehnelor care l-au consacrat pe plan naţional şi nu numai. Simţind că e în voce, a interpretat din start cunoscuta arie a calomniei, lansând tot felul de golănisme politice. E drept, după o tăcere îndelungată, aproape că uitasem esenţa vocabularului care l-a consacrat pe cel mai votat fiu al poporului… Nu i-a trebuit prea mult ca să-şi intre în mână! În definitiv, în materie de jigniri şi şopârleli politice, nimeni nu reuşeşte să-i ia faţa preşedintelui! După o lungă şi anostă tăcere, domnul preşedinte a ieşit la lumină chitit pe scandal. Şi-a încordat muşchii şi, răstindu-se la Ponta şi Antonescu, a scos pe gură tot ce are domnia sa mai de preţ. Sigur, pe post de moderator integru, Radu Moraru a avut grijă să-l ţină în formă. Unii demnitari sunt atât de nărăvaşi încât, vă avertizez, ca să-i întărâţi, este suficient doar un vârf de pix bine plasat într-o zonă moale. Asistăm la prima caterincă de amploare în cel de-al doilea mandat al preşedintelui Băsescu. Fără îndoială, istoria ar putea consemna un salt valoric inedit, cu o trecere uşoară de la “ţigancă împuţită” la “maimuţică”. În fine, după o lungă aşteptare, Ponta şi Antonescu au fost terfeliţi bine de tot! E limpede că preşedintele nu s-a mai putut abţine, pentru că năravul din fire nu are lecuire… E drept, a tăcut prea mult. S-a mai luat în gură, nu-i vorbă, cu câţiva ziarişti prăpădiţi, înainte de tâmpenia guvernamentală cu drepturile de autor, dar, atenţie, se vede de la o poştă că era pus pe cei doi lideri politici. Preşedintele a redeschis a nu ştiu câta ediţie a sezonului prezidenţial de înjurături şi căpăceli politice. Atâta poate!