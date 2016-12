Condamnare în procesul interceptărilor telefonice

Fostul redactor-şef al tabloidului ”The News of the World” (NotW), Andy Coulson, a fost găsit vinovat ieri, la Londra, în procesul interceptărilor telefonice ilegale practicate de fostul tabloid deţinut de Rupert Murdoch. Andy Coulson, în vârstă de 46 de ani, care a fost nevoit să demisioneze din postul de director de comunicare al premierului David Cameron în urma acestui scandal, a fost găsit vinovat la cel puţin un cap de acuzare şi riscă să primească o pedeapsă cu închisoarea. Sentinţa va fi pronunţată la o dată ce va fi anunţată ulterior. Totodată, cei 11 juraţi reuniţi la Tribunalul Old Bailey din Londra au achitat-o pe Rebekah Brooks, de 46 de ani, la rândul ei redactor-şef al tabloidului NotW. Aceasta a leşinat la auzul verdictului pronunţat în favoarea sa, necesitând asistenţă medicală, iar după ce şi-a revenit, a mulţumit membrilor juriului pentru achitarea sa. Ambii jurnalişti sunt consideraţi prieteni apropiaţi ai premierului britanic.

Aceste verdicte au venit la capătul unui proces de 138 de zile, în care au fost judecate şapte persoane. Printre acestea, Stuart Kuttner, fost editor-şef al tabloidului, sau Clive Goodman, care se ocupa de subiecte ce vizau familia regală britanică, aceștia fiind găsiţi nevinovaţi la acuzaţia de complot pentru ascultarea căsuţelor vocale.

Interceptările telefonice practicate între 2000 şi 2006 de NotW au vizat sute de persoane: de la celebrităţi precum prinţul Harry şi Kate Middleton la artişti de renume, precum actorii Hugh Grant şi Jude Law, şi până la persoane mai puţin cunoscute, dar care apar, totuşi, pe prima pagină a presei britanice. Scandalul politico-mediatic provocat de dezvăluirea acestor practici a condus la închiderea precipitată a tabloidului duminical ”The News of the World”, deţinut de Rupert Murdoch, în vara anului 2011. În urma deciziei preliminare, premierul Cameron a comentat că îşi asumă responsabilitatea totală pentru decizia de a-l fi angajat pe Andy Coulson, dar că hotărârea sa fusese luată atunci prin prisma informaţiilor pe care jurnalistul i le furnizase despre rolul pe care îl jucase în practicile ilegale.