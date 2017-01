Condamnat de italieni pentru proxenetism, extrădat

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, arestarea preventivă a lui Florin Ştefan Nicolae, din Năvodari, pentru o perioadă de 29 de zile şi extrădarea lui în Italia pentru a-şi executa comdamnarea de şase ani şi trei luni dată de Tribunalul Padova. Bărbatul a fost adus în faţa judecătorilor, cărora le-a cerut să nu îl trimită în Italia. „Nu am ştiut de mandatul de executare al italienilor, nu sînt vinovat şi nu vreau să mă duc acolo. Am dat aseară declaraţie la Parchet, însă nu am primit o copie a mandatului de arestare europeană pînă acum la instanţă. Eu am fost în Italia în anul 2002, an în care autorităţile din Padova mi-au pus în vedere să părăsesc ţara, aşa că am plecat şi m-am stabilit în Spania. În 2004 am fost descoperit de autorităţile spaniole că stau fără forme legale şi m-au expluzat. De atunci nu am mai părăsit România şi am lucrat în construcţii”, a declarat Nicolae. Bărbatul susţine că a fost judecat în lipsă şi nu i s-a acordat posibilitatea de a se apăra împotriva acuzaţiilor aduse de Tribunalul Padova. Avocatul lui a afirmat că, dacă Nicolae va fi extrădat, el va fi încarcerat pentru că are mandat de executare a pedepsei şi o rejudecare este imposibilă. Judecătorii constănţeni au decis ieri, arestarea lui Florin Ştefan Nicolae extrădarea lui în Italia.