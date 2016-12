Condamnat la puşcărie pentru dare de mită electorală

Deferiţi justiţiei pentru că au încălcat legea electorală, trei indivizi din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu au fost găsiţi vinovaţi de Judecătoria Constanţa şi condamnaţi pentru dare de mită în scop electoral. Daniel Bîrcu, Liviu Ghiorţu şi Ştefan Laurenţiu Caracostea sunt acuzaţi că, în vara anului trecut, au oferit sume de bani cuprinse între 200-500 de lei unor localnici din Mihail Kogălniceanu, pentru a-i determina să voteze un anumit candidat la alegerile electorale de pe 10 iunie 2012. La scurt timp de la depistarea lor, cei trei au fost arestaţi preventiv, însă, în urma recursului, judecătorii Tribunalului Constanţa i-au pus în libertate pe Bîrcu şi Caracostea, în spatele gratiilor rămânând doar Ghiorţu. Pe 28 iunie, avocaţii lui Ghiorţu i-au convins pe judecători că bărbatul poate fi cercetat în libertate, având interdicţia de a părăsi localitatea. Şase luni mai târziu, pe 17 decembrie 2012, Ghiorţu s-a întors în arestul Poliţiei întrucât a încălcat obligaţiile impuse de judecători la sfârşitul lunii iunie, când a fost eliberat. La acea dată, instanţa a constatat că Ghiorţu a luat legătura cu unii martori din dosarul în care era judecat pentru dare de mită în scop electoral. La finalul procesului, Daniel Bîrcu a primit un an şi două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ştefan Laurenţiu Caracostea-un an şi trei luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Liviu Ghiorţu este singurul care va executa pedeapsa în regim de detenţie. El a fost condamnat la un an şi patru luni de puşcărie, fiind primul român încarcerat pentru comiterea unei infracţiuni electorale. De asemenea, instanţa a decis ca cei trei să plătească fiecare 10.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Sentinţa emisă ieri nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa.