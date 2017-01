Condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de influenţă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a majorat, ieri, pedeapsa lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, tînărul de 23 de ani, din Constanţa, acuzat de comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, de la doi ani cu suspendare, la trei ani cu executare. Iniţial, el a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la un an şi jumătate cu suspendare, însă nu i-a convenit sentinţa şi a atacat-o pînă la instanţa supremă. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au admis recursul şi... l-au trimis la închisoare. Reamintim că Zvîrcolescu a fost prins în flagrant pe 29 noiembrie 2006, pe terasa restaurantului “New Safari”, în timp ce primea suma de 300 de milioane de lei vechi de la o bătrînă ce fusese strămutată din Bulgaria. Tînărul, administrator la o societate comercială, a încercat să obţină uşor bani nemunciţi cu promisiuni false. El a minţit o femeie, pe Elena Bododel, că o poate ajuta într-o problemă, dar a cerut în schimbul favorului sume mari de bani. Flagrantul a fost organizat după ce nepotul bătrînei l-a denunţat pe Zvîrcolescu. Conform procurorilor DNA, femeia, a cărei familie fusese strămutată din Bulgaria, trebuie să primească, potrivit Legii 9/1998, despăgubiri de la Statul Român, în valoare de peste 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată încă din anul 1999 însă, cum acest gen de demersuri se desfăşoară lent, a fost aprobată abia în iunie 2006. Femeia ar fi trebuit să mai aştepte încă destul timp pînă să primească despăgubirile în două tranşe. Nepotul femeii a aflat că Sorin Bogdan Zvârcolescu ar avea relaţii la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi că ar fi ajutat pe altcineva cu o problemă similară, aşa că a apelat la el pentru a interveni cu scopul de a primi banii mai repede. Cei doi s-au înţeles ca, din prima tranşă, administratorul să primească 40 la sută, iar din a doua, 60 la sută. După ce i-a dat toate actele necesare, la cinci zile, femeia a primit 775 milioane lei vechi, respectiv prima tranşă. Nemulţumiţi că vor trebui să-i dea lui Zvârcolescu 300 milioane lei vechi, oamenii au sesizat procurorii anicorupţie. În plus, observînd că nepotul bătrînei nu prea mai are de gînd să-i dea banii promişi, Zvîrcolescu începuse să-i ameninţe că le va da foc la casă, la maşină sau chiar că-i va omorî. În urma denunţului formulat de nepotul Elenei Bododel, flagrantul a fost organizat la terasa „New Safari” şi Zvîrcolescu a fost prins şi trimis în judecată. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă şi va fi pusă în aplicare.