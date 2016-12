Condamnat pentru trafic de droguri

Un bărbat de 44 ani, din Constanţa, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri. Cătălin Melnicenco are un termen de încercare de patru ani, perioadă în care nu are voie să încalce din nou legea, în caz contrar el riscând să ajungă după gratii. Sentinţa nu este definitivă. Conform Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, Cătălin Melnicenco i-a vândut, în două rânduri, unui investigator sub acoperire, cantităţi mici de canabis. El a fost prins în flagrant pe 10 aprilie, într-o parcare din Constanţa, în timp ce efectua a treia tranzacţie. După reţinerea lui, oamenii legii au efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa acestuia, din Constanţa, unde au găsit 100 de grame de canabis. Reamintim că, în luna mai 2011, acelaşi tânăr a condus cu viteză o motocicletă pe b-dul Mamaia. Când a ajuns în dreptul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, a pierdut controlul bolidului, s-a răsturnat pe şosea şi a intrat în maşina condusă de procurorul constănţean Constantin Andreiaş.