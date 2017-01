Condamnat pentru ucidere din culpă

Bărbatul care a omorât o tânără într-un accident rutier, chiar în ziua nunţii ei, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Medgidia la un an şi două luni de închisoare cu suspendare condiţionată pentru ucidere din culpă. În plus, George Bădilă, de 27 ani, are un termen de încercare de trei ani şi două luni, perioadă în care nu trebuie să încalce legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 19 septembrie 2009, Mihaela Minea, de 23 ani, din localitatea constănţeană Cobadin, şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut lângă localitatea Ciocârlia. Oamenii legii spun că tânăra se întorcea din Constanţa, la bordul unui autoturism marca Opel, înmatriculat cu numărul B 7496 PC, la volanul căruia se afla George Bădilă, unul dintre prietenii lui Iulian Minea, soţul femeii.

MOARTĂ CU VOALUL DE MIREASĂ PE CAP Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au stabilit că Bădilă s-a angajat în depăşirea unui microbuz de marfă, marca Iveco, cu numărul CT 31 EXC, la volanul căruia se afla Hristu Ion, de 52 de ani. În momentul în care a văzut că de pe contrasens vine o altă maşină, Bădilă s-a speriat şi a încercat să revină pe banda sa de mers. În secunda următoare, Opelul a acroşat microbuzul, ambele autovehicule ieşind în decor şi lovind un copac de pe marginea Drumului Naţional 3 (Constanţa - Ostrov). În urma teribilului impact, Mihaela Minea, care se afla pe scaunul din dreapta faţă al Opelului, a murit pe loc. Tânăra, care avea voalul de mireasă pe cap, se întorcea din Constanţa, de la coafor. Se pregătea pentru cununia religioasă, care ar fi trebuit să se oficieze în biserica din Cobadin. Trupul neînsufleţit al femeii a fost scos din autoturism de un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. George Bădilă a scăpat cu viaţă, el suferind un traumatism de coloană lombară. Procurorii Parchetului Judecătoriei Medgidia l-au anchetat şi l-au trimis în judecată, în stare de libertate.