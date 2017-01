Condamnată la 18 ani de închisoare, pentru scrisori cu ricină adresate lui Obama

O actriţă americană a fost condamnată la 18 ani de închisoare, ieri, în statul Texas, după ce a trimis scrisori otrăvite cu ricină preşedintelui Obama, primarului oraşului New York şi unui important militant care susţine un regim mai strict al armelor de foc. Shannon Guess Richardson, o actriţă texană în vârstă de 35 de ani, arestată în urmă cu un an, şi-a recunoscut vinovăţia în decembrie, în momentul în care a fost acuzată pentru posesie de ricină, o otravă pe care dorea "să o utilizeze ca o armă". Actriţa a fost condamnată la 216 luni de închisoare şi o amendă de peste 367.000 de dolari, potrivit unor documente judiciare. Shannon Guess Richardson a efectuat mai multe cumpărături online în aprilie şi mai 2013 ce vizau produse destinate producerii de ricină, o substanţă letală dacă este ingerată, inhalată sau injectată şi împotriva căreia nu există un antidot. Ea a introdus apoi ricină în scrisorile cu ameninţări adresate lui Barack Obama, primarului din New York şi militantului Mark Glaze, pe care le-a trimis dintr-un oficiu poştal din New Boston, statul Texas, pe 20 mai. Pe 30 mai, actriţa s-a predat într-un comisariat de poliţie din Shreveport, în statul Louisiana, unde a spus că soţul ei era vinovat de expedierea acelor scrisori cu ricină.