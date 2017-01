Condamnată pentru uciderea nou născutului

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelul formulat de Ana Maria Ifrim, o femeie din Tulcea condamnată la cinci ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat. Potrivit procurorilor, pe 28 noiembrie 2007, Ana Maria Ifrim a născut acasă un copil cu o greutate de trei kg şi o lungime de 55 de cm, pe care l-a ucis fără milă. Anchetatorii susţin că femeia i-a înfăşurat nou- născutului cordonul ombilical de două ori în jurul gîtului şi i-a pus o pungă din plastic pe cap, cu intenţia de a-l sufoca. În acel moment a sunat cineva la uşă, iar femeia s-a speriat, crezînd că este concubinul ei şi a îndesat trupul copilului sub cada din baie, printr-o spărtură foarte îngustă. Cînd a fost descoperită, Ana Maria Ifrim le-a spus oamenilor legii că şi-a ucis copilul abia născut întrucît concubinul ei ar fi ameninţat-o că o părăseşte dacă rămîne însărcinată. Timp de nouă luni, femeia a reuşit să îşi ascundă sarcina, minţind pe toată lumea că are un fibrom şi de aceea îi creşte burta. Cînd i-a venit sorocul, a născut acasă şi a omorît nou-născutul. Ea a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Tulcea şi cercetată de instanţă în stare de libertate. Avocatul femeii le-a cerut judecătorilor schimbarea încadrării juridice din omor în pruncucidere, însă solicitarea a fost respinsă întrucît Ana Maria Ifrim a avut discernămînt atunci cînd a ucis pruncul şi nu a suferit nicio tulburare psihică, iar fapta ei se încadrează la omor. Femeia şi concubinul mai au împreună o fetiţă de patru ani, dar şi alţi copii din relaţii anterioare. Necropsia efectuată de medicul legist a stabilit că nou-născutul ar fi avut şanse de supravieţuire dacă mama lui apela la medici. Moartea s-a datorat asfixiei mecanice şi hematoamelor craniene, trupul firav al copilului fiind zdrobit în momentul în care femeia l-a ascuns sub cadă.