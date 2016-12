Condamnaţi pentru lovirea unui poliţist

Au fost trimişi în judecată pentru violare de domiciliu, loviri sau alte violenţe şi ultraj, însă au scăpat de primele două acuzaţii după ce victima agresiunii şi-a retras plângerea. În cele din urmă, au fost găsiţi vinovaţi pentru ultraj. Este vorba despre cinci bărbaţi din localitatea Mihai Viteazu, care, în vara acestui an, şi-au bătut un vecin şi, pentru ca scandalul să fie complet, au tăbărât pe echipajul de Poliţie chemat pentru aplanarea conflictului. Potrivit anchetatorilor, scandalul a izbucnit pe 4 august, într-un bar din Mihai Viteazu. Oamenii legii au stabilit că Silviu Ionuţ Mega, Neculae Mega, Leonard Dobîrceanu, Leonard Marius Mega şi Stan Mega s-au certat în localul respectiv cu un bărbat, din cauza unor neînţelegeri mai vechi. De la ameninţări la fapte a mai fost doar un pas, aşa că, la un moment dat, cei cinci l-au luat la bătaie pe localnic. Victima a reuşit să scape din mâinile agresorilor cu ajutorul câtorva martori. De îndată ce a ajuns acasă, bărbatul rănit a sunat la 112 şi a reclamat cele întâmplate. Câteva minute mai târziu, un echipaj de Poliţie a ajuns la domiciliul acestuia, pentru a-i lua o declaraţie.

OPRIŢI CU UN FOC DE ARMĂ În timp ce oamenii legii vorbeau cu victima, cei cinci scandalagii au dat năvală în curte şi au început să-l ameninţe din nou pe bărbat, fără să ţină cont de prezenţa agenţilor de Poliţie. În momentul în care poliţiştii au încercat să intervină, agresorii au tăbărât pe unul dintre ei, lovindu-l şi rupându-i uniforma. Pentru a-i potoli pe atacatori, poliţistul a tras un foc de avertisment în plan vertical, iar cei cinci indivizi au fugit. Două zile mai târziu, ei au fost identificaţi şi ridicaţi de la domicilii, iar judecătorii i-au arestat preventiv. Victima s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanţa şi a obţinut un certificat medico-legal din care a reieşit că leziunile suferite au necesitat 13-14 zile de îngrijiri medicale. După două săptămâni de anchetă, procurorii constănţeni i-au trimis în judecată pe agresori şi, ieri, Judecătoria Constanţa i-a condamnat la pedepse cu executare. Silviu Ionuţ Mega a primit un an şi patru luni de stat după gratii, Neculae Mega - un an şi trei luni de detenţie, Leonard Dobîrceanu - doi ani de puşcărie, iar Leonard Marius Mega şi Stan Mega - câte un an de închisoare. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa.