Condamnaţi reintregraţi social de Primărie

MĂSURĂ Primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a declarat că o parte din muncile de interes public, cum ar fi întreţinerea spaţiilor sau igienizarea străzilor, vor fi efectuate de persoane care au fost condamnate de instanţă să presteze servicii în folosul comunităţii. Deşi nu este o noutate ca administraţia de la Cernavodă să-i folosească pe cei care au primit astfel de pedepse, Hânsă a spus că Primăria trebuie să evalueze, o dată la patru ani, domeniile publice în care contravenienţii vor presta servicii în folosul comunităţii, lucru care s-a şi întâmplat, luni seara, în cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Local. „Cele mai multe dintre aceste servicii se regăsesc la Direcţia de Gospodărire Comunală, unde există nevoie de personal pentru igienizarea oraşului”, a spus Hânsă. Pe de altă parte, edilul a adăugat că oraşul Cernavodă are o tradiţie în a-i folosi pe cei care au primit drept pedeapsă munca în folosul comunităţii. „În aproape zece ani de când ne folosim de acest sistem am avut peste 30 de condamnaţi la locul de muncă, pe care i-am folosit la diverse munci uşoare, măturat stradal, igienizat spaţiile verzi”, a afirmat primarul.

REINTEGRARE Edilul din Cernavodă a afirmat că metoda condamnării la muncă în folosul comunităţii poate fi privită ca o mare posibilitate de a reintegra social aceste persoane. „Mulţi dintre aceşti cetăţeni pe care instanţa de judecată îi trimite sunt recidivişti şi au ani grei de puşcărie efectuaţi. În plus, condamnaţii sunt respinşi de familie şi societate. Însă, cei mai conştiincioşi reuşesc să se reintegreaze în societatea care i-a abandonat. Un exemplu în acest sens l-am avut în 2006, când am reuşit să angajăm la Primărie, după efectuarea pedepsei, două persoane condamnate de instanţă la muncă în folosul comunităţii. În plus, le-am oferit şi un acoperiş deasupra capului, iar în prezent sunt cetăţeni model”, a afirmat primarul, care a mai subliniat că, „dacă îi vom trata pe aceşti condamnaţi ca pe nişte gunoaie, atunci totul se poate întoarce împotriva noastră.”