Condiții ca în Evul Mediu în școlile anului 2014

În anul 2014, când pe plan național se discută despre introducerea manualelor digitale, încă mai există școli în România care nu sunt alimentate la apă curentă și unde elevii învață existând în permanență riscul de a se îmbolnăvi. Hepatita A, sau boala mâinilor murdare, este doar una dintre afecțiunile cu care copiii s-ar putea alege. Dotate cu WC-uri turcești, subdimensionate și fără surse de apă, unele școli din județul Constanța își vor deschide porțile fără să aibă avize de funcționare. O astfel de situație este întâlnită și la Dobromir, unde s-au făcut investiții în modernizarea clădirii școlii, însă nu și în ceea ce privește WC-urile și alimentarea cu apă curentă. Aici, în spatele școlii există un WC turcesc și, deși mai sunt doar câteva zile până la începerea anului școlar, încă nu este montat sistemul improvizat unde copiii se pot spăla pe mâini. Directorul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, prof. Tudorița Bodor, a explicat că elevii se spală pe mâini deasupra unui lighean, folosind apă dintr-un rezervor dotat cu un robinet și alimentat în permanență cu apă de către o îngrijitoare. Tot îngrijitoarele ar căra apă cu gălețile de la cișmeaua din apropierea școlii, după ce copiii folosesc WC-urile. Este destul de greu să ne închipuim că cele trei îngrijitoare care lucrează la școală cară apă pentru fiecare utilizare a toaletei, stând în spatele fiecărui copil. În aceeași curte funcționează clasele de liceu și școală profesională, câteva clase de gimnaziu, școală primară și grădiniță - în total, aproximativ 200 de elevi. Aceeași situație se repetă an de an, pentru că problema de la Dobromir nu își găsește rezolvarea. Primarul comunei Dobromir, Eugen Iliescu, a spus că racordarea la apă a școlii este în proiect, în acest sens fiind săpat un puț, care ar trebui să alimenteze școala cu apă, și au fost cumpărate o pompă și un bazin de depozitare. Totuși, el nu poate spune când va fi gata proiectul, acuzând lipsa banilor pentru finalizarea lucrărilor începute. ”Problema nu va fi rezolvată în acest an pentru că trebuie cumpărate instalații sanitare, care sunt foarte scumpe și, în prezent, nu avem buget pentru așa ceva. Am făcut instalația, însă momentan nu putem termina ce am început”, a spus primarul. Una dintre condițiile pentru primirea avizului de funcționare este existența unei rețele de apă și canalizare în unitatea de învățământ. Acest lucru a fost subliniat chiar de ministrul Educației, Remus Pricopie, care a spus la sfârșitul săptămânii trecute că funcționarea școlilor depinde de gradul de civilizare al localităților. Din 500 de unități de învățământ din județul Constanța, aproximativ 40 vor începe anul școlar fără autorizație de funcționare, dintre acestea 20 nefiind alimentate cu apă curentă. Astăzi, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica ultima situație a unităților de învățământ.