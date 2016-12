Condiții de hotel pentru Borcea... în spatele gratiilor

12:24:16 / 02 Martie 2015

pungasii

pentru mafioti se poate.toti cei care sunt in spatele acestei pseudojustitii a tuturor in fata luptei impotriva coruptiei ar trebui sa dispara.dar sa nu credeti ca cei de la PA au facut-o de capul lor:aici este circuitul relatiilor si al banilor pe care un om de rand n-ar avea cum sa-l manevreze.decat sa stea acolo si sa sfideze pe toti cu averile puse la adapost mai peste tot mai bine il lasau in libertate dar ii confiscau toata averea si-l lasau in fundul gol!Asa se descurca de 25 de ani toti interlopii,marii mafioti,politicienii corupti,dupa care toti se dau de ceasul mortii.nu mai avem ocne de sare?