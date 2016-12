Condiţia esenţială pentru însănătoşirea sistemului sanitar

16:54:14 / 07 Februarie 2015

da

in spitalul judetean zilnic 1 doctor si 2 asistente se ocupa de aprox. 50 de pacienti . Fata de norma europeana noi suntem bananieri in conditiile in care doctorul sau asistent europeana are la dispozitie toate materialele si logistica pusa la punct. Atunci cum credeti ca se poate obtine performanta? De ce credeti ca 90 din 100 de tineri doctori rezidenti pleaca sa ingrijeasca italianu sau francezu sau englezu? Dar noi romanii ne gandim la lucrurile astea doar cand avem nevoie de ei...apoi uitam.E normal ca lasitatea noastra sa ne coste .Hai romania!