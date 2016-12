Condiţii dure de detenţie pentru fondatorul The Pirrate Bay

Suedezul Gottfrid Svartholm, de 28 de ani, unul dintre fondatorii celui mai popular site de torrente din lume, The Pirate Bay, este ţinut de autorităţile suedeze într-un penitenciar aflat la 15 minute de capitala Stockholm. Potrivit mamei acestuia, tânărul se află nejustificat într-un regim de carceră: stă închis 23 de ore pe zi, singur în celulă, iar singurii oameni cu care intră în contact sunt gardienii. Gottfrid Svartholm va petrece un an în spatele gratiilor şi va fi nevoit să plătească o amendă de 1,1 milioane de dolari pentru încălcarea legilor privind drepturile de autor. Motivul pentru care este ţinut la carceră nu este însă legat de site-ul de torrente The Pirate Bay. Tânărul este bănuit că ar fi sustras date de la compania Logica, ce oferă servicii pentru autorităţile fiscale din Suedia. Autorităţile suedeze susţin că au decis să-l reţină de teamă să nu încerce să influenţeze desfăşurarea anchetei, distrugând dovezi legate de caz. Însă regimul de carceră rămâne în continuare nejustificat.

Fondatorul The Pirate Bay îşi poate cumpăra dulciuri şi ţigări, miercurea şi lunea şi beneficiază de o singură oră pe zi în care este lăsat afară din celulă. Este lăsat să se plimbe de unul singur într-un spaţiu împrejmuit cu ziduri de beton.