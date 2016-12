Condiţii mai aspre pentru motocicliştii aspiranţi

Senatul a aprobat, săptămâna trecută, un proiect de lege care vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care urmăreşte alinierea la prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European. Cele mai importante aspecte ale acestui proiect de lege îi vizează pe motociclişti. Dacă proiectul va fi aprobat şi de Camera Deputaţilor, obţinerea permiselor de conducere se va face progresiv, în funcţie de puterea motorului şi de vârsta solicitantului. Pentru categoriile AM (mopede) şi A1, vârsta minimă va fi de 16 ani, 18 ani pentru categoria A2 (motociclete nu mai puternice de 35kW), 20 de ani şi o experienţă de cel puţin doi ani pentru categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru categoria A. De modificări similare nu au fost scutiţi nici ceilalţi doritori de permise de conducere. Conform proiectului de lege, la 18 ani pot fi obţinute permise de conducere pentru categoriile B, BE, C1,C1E şi Tr, la 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi C1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A, iar la 24 de ani pot fi obţinute permise de conducere pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv. O statistică efectuată la nivelul naţional arată că, la jumătatea anului 2012, exitau peste 410.500 posesori de permis moto (A1 si A) şi 90.000 de motociclete. În proiectul de lege aprobat de Senat se specifică faptul că permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013, moment la care se preconizează că va intra în vigoare acest proiect de lege, îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.