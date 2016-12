Condiţii optime pentru elevii din Băltăgeşti

Din cauza furtunilor din această primăvară, acoperişul şcolii din satul Băltăgeşti, localitate ce aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Crucea, a fost grav avariat. Primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, spune că şcoala a fost construită în anul 2000 cu bani din bugetul local. „Pentru că, la acea vreme, nu am avut prea mulţi bani la dispoziţie am optat pentru acoperirea unităţii de învăţământ cu tablă. Nu a fost cea mai bună variantă însă nu am avut de ales, iar acum acoperişul a fost distrus în mare parte“, a declarat Frigioi. Şi pentru că nu putea să lase unitatea de învăţământ fără acoperiş, Consiliul Local a alocat la începutul verii aprox. 75 mii de lei pentru schimbarea acoperişului, lucrări care au avut loc în timpul vacanţei de vară. „Dacă tot ne-am apucat de acoperiş am mai făcut şi mici reparaţii interioare şi exterioare ce erau necesare“, a mai spus Frigioi. Prin urmare, elevii şcolii din Băltăgeşti au început anul şcolar într-o unitate reabilitată, în care nu vor avea probleme, la iarnă, din cauza frigului. (I.H.)