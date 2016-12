Condiţiile de pe Marte, reproduse pe Pământ

Cercetători spanioli au conceput o încăpere în care simulează condiţiile de pe Marte, pentru a testa echipamentele necesare misiunilor pe Planeta Roşie sau spre alte destinaţii din sistemul solar. Pentru a răspunde numeroaselor întrebări care se pun cu privire la posibilitatea de a locui pe Marte, este indispensabil în primul rând să se pună la punct noi dispozitive de captat şi instrumente capabile să detecteze caracteristicile atmosferice şi ale suprafeţei planetei. „Marte este un loc bun pentru a ne dezvolta cunoştinţele despre planete similare Terrei şi de aceea este ţinta a numeroase misiuni ale NASA şi ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)”, relevă Jose Angel Martin Gago, profesor la Institutul de Ştiinţe ale Materialelor din Madrid, cercetător principal în acest proiect. „Grupul nostru s-a concentrat asupra misiunii robotului american Curiosity şi pune la punct o staţie meteorologică ce va fi utilizată în cursul viitoarelor misiuni de explorare a suprafeţei marţiene”, a adaugă acesta.

Construind aici, pe Terra, într-o cameră vidată, sisteme capabile să reproducă mediul marţian cu temperaturile, presiunea atmosferică, componenţa atmosferei şi radiaţiile specifice Planetei Roşii, aceşti cercetători pot testa instrumentele şi aparatura de detectare în condiţii reale. O cameră de simulare a condiţiilor de pe Marte a permis deja testarea unor captatori meteorologici utilizaţi la bordul robotului Curiosity, care a ajuns pe solul marţian în august 2013. Echipa lucrează în prezent la simularea prafului de pe Marte. „Simulăm efectele prafului pe Marte, una dintre principalele probleme ale explorării planetare, pentru a înţelege mai bine cum funcţionează instrumentele când sunt îmbâcsite de praf”, a precizat Jesus Sobrado, cercetătorul responsabil de dezvoltarea tehnică.

În afară de condiţiile de pe Marte, echipa a conceput şi construit camere vidate simulând mediile altor planete şi chiar al Europei, ale unui satelit acoperit cu gheaţă al lui Jupiter, precum şi ale spaţiului interstelar şi unor regiuni interplanetare. Aceşti oameni de ştiinţă lucrează în prezent cu NASA pentru a testa o nouă staţie meteorologică în cadrul misiunii INSIGHT (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), vizând să plaseze un dispozitiv pe Marte pentru a studia planeta în profunzime. Cercetătorii spanioli vor testa, de asemenea, instrumentele de pe Mars Environmental Dynamics Analyzer and Sign of Life Detector, pentru a detecta în special semne de viaţă pe Marte, misiune prevăzută pentru anul 2020.