Condiţionarea accesului la stagiul de pregătire pentru profesiile juridice

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că accesul la stagiul de pregătire pentru profesiile juridice dintr-un stat membru poate fi condiţionat de cunoştinţe extinse şi aprofundate de drept intern. Deşi dreptul comunitar impune luarea în considerare pe deplin a calificărilor şi a experienţei unui candidat care a obţinut diploma de drept într-un alt stat membru, acesta nu impune diminuarea pentru un astfel de candidat a nivelului cunoştinţelor de drept intern necesare. Această decizia a CJUE survine în urma refuzului Ministerului Justiţiei din Germania de a primi un cetăţean polonez la stagiul de pregătire pentru profesiile juridice fără a susţine un examen de aptitudini. Înainte de a formula cererea pentru admitere, polonezul a obţinut diploma de licenţă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Poznań (Polonia), precum şi titlurile academice \"Master of German and Polish Law\" şi \"Bachelor of German and Polish Law\" în cadrul unui program de formare juridică germano-poloneză la Universitatea din Frankfurt an der Oder (Germania). Cu toate acestea, statul german a refuzat să îl admită la stagiu fără examen. Cazul a ajuns în atenţia CJUE, care a decis ca autorităţile unui stat membru, atunci când examinează cererea de admitere a unui resortisant al unui alt stat membru, să efectueze o examinare a echivalenţei ansamblului formării şi experienţei, academice şi profesionale, înainte de a putea impune candidatului susţinerea unui examen de aptitudini. Curtea de Justiţie precizează că, pentru a aprecia dacă un candidat poate fi admis direct, şi anume fără a fi necesară susţinerea unui astfel de examen, la un stagiu de pregătire pentru profesiile juridice, cunoştinţele care trebuie considerate element de referinţă sunt cele atestate de calificarea necesară în statul membru în cauză.