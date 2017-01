„Condiţionarea actului medical, gravă, dar nu toţi medicii trebuie culpabilizaţi”

Atenţiile care sunt acordate cadrelor medicale nu mai constituie o noutate pentru nimeni. Puţini sunt medicii care pot spune cu mâna pe inimă că nu au luat niciodată nimic de la pacienţi, puţini sunt asistenţii medicali care, de asemenea, pot spune că au plecat acasă fără o atenţie din partea celor pe care i-au îngrijit. Numeroase studii au arătat că atenţiile din sistemul sanitar sunt împărţite în două... categorii: cele care sunt date de plăcere, în semn de recunoştinţă faţă de îngrijirile primite, dar şi cele care sunt impuse în schimbul actului medical. Cele din urmă sunt, evident, cele mai criticate, dar şi aici discuţiile sunt pro şi contra. Sunt voci care spun că medicii şi asistenţii medicali au tot dreptul să condiţioneze actul medical în condiţiile în care lefurile sunt mizerabile şi în condiţiile în care nimeni nu mai dă doi bani pe cadrul medical din România. Pe de altă parte, sunt comentarii potrivit cărora este inadmisibil ca actul medical să fie condiţionat cu nesimţire de aşa zise, până la urmă, cadre medicale. Nu de puţine ori, pacienţi aflaţi pe patul de spital s-au aflat în faţa unor situaţii penibile, neavând asupra lor sumele impuse de către medici în schimbul unor prestaţii medicale. Aşa se face că oamenii s-au văzut nevoiţi să „se dea peste cap” pentru a face rost de sumele impuse. Evident, totul se face „cu perdea”, medicii arătându-şi nemulţumirea faţă de pacienţii care nu pot achita „onorariul”, prin diferite procedee. Unii spun că nu sunt nu ştiu ce materiale sanitare, alţii că sala de operaţie nu are nu ştiu ce produse, dar şi că nu există sângele necesar, la nevoie... Şi uite aşa bolnavii aşteaptă şi iar aşteaptă ceva ce li s-ar cuveni prin lege, mai ales atunci când vorbim de persoane asigurate. Aşa cum nici medicul nu are nicio vină că leafa sa este una sub orice aşteptare, aşa nici pacientul nu are nicio vină că a avut ghinionul să ajungă într-un sistem grav bolnav şi aproape de faliment, unde medicii au ajuns să apeleze la metode mai puţin... ortodoxe. Dar bolnavul român şi-a achitat toate datoriile faţă de Sănătate, aşa că aşteaptă, pe bună dreptate, ajutorul de care are nevoie.

NOUA LEGE A SĂNĂTĂŢII VINE SĂ REZOLVE SITUAŢIA!? Preşedintele Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, Viorel Rotilă, consideră că noua lege a sănătăţii poate fixa modalităţile unei recompensări echitabile a eforturilor personalului sanitar, iar în acest fel vor dispărea şi situaţiile în care unii medici ajung să condiţioneze financiar actul medical. „Noua lege a sănătăţii ar putea fi cea mai importantă cale de rezolvare a acestei situaţii, cu condiţia să identifice căile şi resursele de finanţare adecvată a sistemului. Ea constituie primul pilon al unei strategii în domeniu, putând deschide calea recompensării echitabile a eforturilor personalului din sistem, şi contribui, de asemenea, la crearea mecanismelor instituţionale care să elimine gesturile condamnabile de condiţionare a actului medical”, potrivit lui Rotilă. El subliniază că este grav ca un doctor să condiţioneze actul medical, însă vina nu trebuie generalizată şi nu toţi medicii trebuie să fie culpabilizaţi. În opinia sa, medicii cu performanţe profesionale deosebite sunt foarte puţin mediatizaţi, în schimb actele reprobabile comise de un număr restrâns de medici sunt prezentate excesiv şi imediat generalizate în mass-media, precum se întâmplă, în aceste zile, cu medicul ginecolog care, zilele trecute, a condiţionat financiar o intervenţie chirurgicală. Totodată, Rotilă spune că relaţia medic-pacient este, de regulă, marcată de recunoştinţa manifestată de omul salvat de suferinţă sau de la moarte datorită priceperii medicului. El apreciază că aceia care estimează la 30% cazurile medicilor care condiţionează actul medical exagerează, iar culpabilizarea nu trebuie extinsă la întreg personal medical. Potrivit liderului de sindicat, „politicienii sunt interesaţi să menţină ideea de culpabilitate faţă de personalul din sistemul sanitar”, chiar dacă în cazul specialiştilor din sănătate nu se poate vorbi de o recompensă reală, prin instituţie, a muncii lor. „Din nefericire, această stare de fapt a creat în rândul unei părţi a personalului şi un sentiment de îndreptăţire la anumite gesturi lipsite de deontologie, condiţionarea actului medical fiind cel mai grav exemplu”, spune Rotilă. Din punctul său de vedere, pentru acest fenomen este necesară o abordare particularizată. Preşedintele federaţiei apreciază poziţia acelor asociaţii ale pacienţilor care au înţeles că rezolvarea acestei probleme ţine de buna finanţare a sistemului sanitar.