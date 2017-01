Condoleanțe pentru poporul francez, de la București

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe poporului francez, după masacrul comis la Nisa, și a dat asigurări că se află în legătură cu autoritățile franceze, pentru a se asigura că cei doi români răniți primesc îngrijirile de care au nevoie. ”Tragedia lovește din nou Franța, o țară greu încercată în ultimul an și jumătate. Acest flagel al terorismului nu va reuși să dezbine Europa în a crede în valorile libertății și ale democrației”, a transmis, vineri, Klaus Iohannis. Nici premierul Dacian Cioloș nu a rămas indiferent la această tragedie, transmițând un mesaj de condoleanțe pe Facebook: “Franța este în lacrimi. La Nisa, bucuria sărbătorii Zilei Naționale s-a transformat în dramă. Viețile a zeci de oameni care celebrau libertatea, egalitatea, fraternitatea au fost secerate într-un act inuman. În aceste momente, România este alături de Franța, de poporul francez încercat încă o dată de un atentat de o violență incalificabilă. Doresc să transmit condoleanțe familiilor îndoliate și tărie tuturor celor care trec prin această grea cumpănă”.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri, pentru Știrile B1 TV, că se aștepta ca un nou atac terorist să se producă pe teritoriul Europei, însă a subliniat că ceea ce s-a întâmplat în sudul Franței a fost o faptă de un cinism incredibil. ”Sincer să fiu, nu a fost o surpriză pentru mine. Știam toți, de multă vreme, că următorul atac terorist se va produce. Sigur, nu știa nimeni când și unde. Este clar că pe teritoriul Europei se desfășoară un război terorist. Europa este în război. Atacul a fost de un cinism incredibil. Atentatul, fiind în Franța și de Ziua Națională, are semnificații extrem de puternice și ne arată că teroriștii pot lovi cu mijloace diferite de la lovitură la lovitură, oricând și oriunde”, a declarat Băsescu.

Luca Niculescu, ambasadorul României în Franța, a declarat vineri, pentru B1 TV, că spitalele din Nisa au devenit neîncăpătoare pentru răniți, iar francezii sunt extrem de afectați. În ceea ce privește situația celor doi români răniți în atentat, Niculescu a afirmat că dorința familiilor acestora este de a se păstra discreția în legătură cu starea lor de sănătate. ”Nu vă pot da informații despre cei doi răniți, din dorința familiei de a păstra discreție. Până la sfârșitul zilei vom afla buletinul lor de sănătate complet. Noi am fost mai mult preocupați să aflăm dacă printre victime există cetățeni români. Am aflat de cei doi, consulul nostru la Marsilia a fost la Nisa. A fost la spital. Este o celulă de urgență, sunt multe victime, atât de multe încât spitalele din Nisa nu sunt suficient de încăpătoare pentru a-i primi pe toți. Sentimentul în Franța este unul extrem de apăsător. Ieri trimiteam mesaje de felicitare de Ziua Națională și acum transmitem mesaje de condoleanțe după oroarea de noaptea trecută”, a declarat Luca Niculescu. ”Îi rog pe cei care vin în Franța să se uite la alertele de călătorie pe care le postează MAE pe site, dacă se află în Franța, în zona Nisei, să fie atenți la toate recomandările de la autoritățile locale. Evident, au numerele de telefon pe site-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook, unde pot suna pentru informații. Noi suntem gata să răspundem tuturor solicitărilor. Suntem în contact cu autoritățile franceze, nimeni din ambasadă nu a dormit noaptea trecută, am fost în contact cu colegii noștri din MAE, am vorbit cu familia românilor care au fost răniți. Contactele sunt multiple și de acum înainte cred că va fi ceva mai simplă relația cu atutoritățile franceze, pentru că, în primele ore, prioritatea era ca cei răniți să fie duși cât mai repede la spitale. Acum pot începe să facă liste și putem afla date despre identitatea celor răniți”, a mai spus ambasadorul României în Franța.

JE SUIS NICE

Lumea întreagă este îngrozită după ce un atentat a avut loc chiar de Ziua Franței, la Nisa. Oamenii și-au arătat imediat solidaritatea cu poporul francez, pe rețelele de socializare apărând imediat hashtag-uri cu #JeSuisNicois sau #JeSuisNice.

În timpul nopții, imediat după tragedie, un cont de Facebook numit @JeSuisNice a fost creat. Așa s-a întâmplat și în momentul asaltului de la publicația franceză ”Charlie Hebdo”. Facebook și-a activat opțiunea Safety Check, prin care cei aflați în Nisa să poată transmite celor apropiați că sunt bine. Un alt gest de solidaritate a fost cel în care Primăria din Nisa a lansat pe Twitter operațiunea ”Nisa, uși deschise”, folosită cu hashtag-ul#NicePortesOuvertes, prin care oamenii puteau merge să-și încarce telefoanele mobile pentru a putea contacta familiile.