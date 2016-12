Bărbatul care şi-a pierdut viaţa luni după-amiază, în tragicul accident rutier petrecut pe bulevardul Aurel Vlaicu, era angajat la Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu”. Pe pagina de Facebook a lui Adrian Tincu, prietenii lui au postat ieri zeci de mesaje de adio, dar şi comentarii în care îşi arătau indignarea faţă de şoferul care ar fi vinovat de moartea lui. “Adrian, ai plecat dintre noi pe nedrept... un criminal ţi-a luat viaţa într-o secundă de lene şi comoditate. Ce pedeapsă merită acesta??? Câţi din noi trebuie să suferim??? Dumnezeu să te odihnească şi să-ţi dea libertatea pe care nu o găsim aici... Sincere condoleanţe!!! Condu cu grijă, Adi, în drumul spre Rai”. În urmă cu două zile, Adrian Tincu a postat un mesaj emoţionant pe pagina lui de socializare: “Ne-am făcut o casă, am adunat bunuri, am păstrat suveniruri preţuite ale bucuriilor pe care le-am împărţit. Toate mi-s dragi şi cu toate astea, dacă mâine toate ar fi pierdute, dar noi am fi în siguranţă unul în dragostea celuilalt, le-aş jeli doar pentru o clipă. Tot ce e mai preţios poate fi ţinut în braţe…”.

UCIDERE DIN CULPĂ Şoferul care ar fi provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă, iar automacaraua pe care acesta o conducea va fi supusă unei expertize tehnice. Amintim că luni după-amiază, în jurul orei 17.00, un apel la 112 anunţa un impact violent între o motocicletă şi o automacara. Potrivit poliţiştilor, Antonel Dascălu, de 52 de ani, se deplasa pe bulevardul Aurel Vlaicu spre bulevardul Tomis, iar în dreptul reprezentanţei “Mercedes” a efectuat viraj la stânga peste linia dublă continuă. Din sens opus, Adrian Tincu circula regulamentar, însă nu a putut evita impactul şi a intrat în partea din spate a automacaralei. În urma coliziunii, motociclistul a fost aruncat la zeci de metri distanţă, casca i-a sărit de pe cap, iar motocicleta s-a rupt în două. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale sosite la locul accidentului nu l-au mai putut salva. Şoferul automacaralei a negat cu vehemenţă că ar fi virat la stânga, susţinând că nu ştie cum s-a întâmplat accidentul. Acesta a fost testat cu aparatul Drager, însă rezultatul a fost negativ. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările în acest caz.